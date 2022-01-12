Demirtaş'tan 'Enes Kara' paylaşımı: Mesele hükümetin ve tarikatların yoksulluk üzerinden toplumu teslim alma politikasıdır

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cemaat yurdunda baskı nedeniyle yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Olayla ilgili çok üzüldüğünü belirten Demirtaş, "Mesele yoksulluktur. Mesele Hükümet'in ve tarikatların yoksulluk üzerinden toplumu teslim alma politikasıdır" dedi.

Demirtaş'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"Enes Kara'nın intiharı çok acı. Çok üzüldüm. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mesele yoksulluktur. Mesele Hükümet'in ve tarikatların yoksulluk üzerinden toplumu teslim alma politikasıdır. Bu düzeni değiştireceğiz. Hep birlikte."

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TIKLAYIN | Tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son verdi