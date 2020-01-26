Demirtaş'tan Elazığ depremi mesajı: Eminim ki tüm halkımız dayanışmasını sürdürecektir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden Elazığ'da meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden etkilenenlere mesaj gönderdi. Demirtaş mesajında, " Eminim ki tüm halkımız yüksek bir duyarlılıkla dayanışmasını sürdürecektir" yazdı.

Demirtaş'ın Elazığ'da meydana gelen depremin ardından gönderdiği mesajda şunlar yazdı: "Depremin vurduğu yerlerdeki tüm hemşerilerime geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yararlılara acil şifalar diliyorum. Eminim k, tüm halkımız yüksek bir duyarlılıkla dayanışmasını sürdürecektir. Allah hepinizin yardımcısı olsun"

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Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı sayısının 1607 olduğu duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgedeki son durumu aktardı. Bakan Soylu, Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altında 6 kişinin bulunduğunu belirtirken, Mustafa Paşa Mahallesi'nde tarama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.