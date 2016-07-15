Demirtaş, Suruç katliamı açıklaması nedeniyle Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'taki terör saldırısının ardından ziyaret ettiği Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada kendisine ‘ağır hakaret, iftira ve ithamlarda' bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 5 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Sevencan, söz konusu konuşmada Demirtaş'ın ağır hakaret, iftira ve ithamlarda bulunduğunu belirterek, "İfade hürriyeti sınırlarını aşan sözler sebebiyle müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiştir. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Avukat Karaman ise Demirtaş'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına yönelik herhangi bir söylem bulunmadığını savunarak, davanın reddedilmesini istedi.

Davayı kısmen kabul eden Hakim Ayşe Şule Yıldırım, Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Dava dilekçesinde, Demirtaş'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 3 Ağustos 2015'te taziye ziyaretine gittiği Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına verdiği yanıtta, Erdoğan'a ‘ağır hakaret, iftira ve ithamlarda bulunduğu' gerekçesiyle 20 bin liralık manevi tazminat talep edilmişti.