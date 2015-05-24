Demirtaş: Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilmeli

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin bu şartlar altında ülkelerine gönderilmesinin olanaksız olduğunu" belirterek, “Belki hiç gitmeyecekler veya gidemeyecekler. Burada kalacaklar. O nedenle vatandaşlık hakkı verilmeli ve hızlı bir şekilde entegre edilmeleri sağlanmalı. Burası tehlike geçene kadar onların toprağı olmalı” dedi.

Demirtaş’ın İzmir mitingi yolculuğunda uçakta kendisine eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın “Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilmeli” başlığılyla yayımlanan (24 Mayıs 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

İstanbul’dan İzmir’e miting için giderken uçakta sohbet ediyoruz.

8 yaşındaki küçük kızı, seçim döneminde göremediği için tepki koyduğunu söylüyor.

Son 9 yılın en kalabalık mitinglerine tanıklık ettiğini belirtti, “Hiçbir mitingimiz için burası niye kötü dediğimiz olmadı” dedi.

Kürt kimliğinin öne çıktığından söz edip ekledi:

“Kürtler kimliklerini kabul ettireceklerse başka kimliklere de ne kadar saygılı olduklarını göstermeliler... Kürt siyasi hareketi boşa gitmiş emek olarak düşünülmesin.”

Seçimi kazanamaması halinde istifa edeceğini açıkladığını belirtti, “Evim Diyarbakır’da, orada yaşarım” dedi.

Yöntem ve içerik

Kandil’e giden HDP heyetinden aldığı izlenimi de sorum üzerine açıkladı; “sürece geri dönülmesi halinde PKK’nın silahsızlanma kongresini hemen toplamaya hazır olduğunu” ilettiğini bildirdi.

Toplumun Kandil ve Öcalan’ın çözüm sürecinin içinde olmasını kabullendiğinin de altını çizdi.

“Seçim sonrası çözüm sürecini hangi partiyle götürmek istersiniz?” soruma ise şu yanıtı verdi:

“Yöntemde AKP, CHP’den ileri. Ama içerikte de CHP, AKP’den çok önde. İkisinin bir arada olması lazım. CHP tutumunu gözden geçirmeli.”

Vatandaşlık

IŞİD’in son dönem Suriye’de ilerlemesinin de “Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın ortak kararı sonrası olduğunu” ileri sürdü.

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin bu şartlar altında ülkelerine gönderilmesinin olanaksız olduğunu da belirtip şu öneriyi getirdi:

“Suriye’de barış, istikrar sağlanmadan gönderilmeleri insanlık dışı olur. Belki hiç gitmeyecekler veya gidemeyecekler. Burada kalacaklar. O nedenle vatandaşlık hakkı verilmeli ve hızlı bir şekilde entegre edilmeleri sağlanmalı. Burası tehlike geçene kadar onların toprağı olmalı. Göçebe olarak bırakılmamalı. Yarın Suriye’de istikrar sağlanırsa, iki ülke arasındaki en önemli güç olurlar.”

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