Demirtaş: Şu anda ülkede en güvenli şey canlı bomba olmak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, belediye başkanları, öğrencilerin tutuklandığını söyleyerek, “Şu anda ülkede en güvenli şey canlı bomba olmak, hukuk karşısında. Tutuklanmamanın garantisi. 'Canlı bombayım’ deseniz, Başbakan’ın lafıyla söylüyorum, hukuk karşısında güvence altındasınız. Çünkü kendinizi patlatmadan devlet size dokunamıyor” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin MYK toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik suikast girişimi iddialarına da cevap veren Demirtaş, bunun çok üstünde durulacak bir konu olmadığını söyledi. "Önemli olan halkın güvenliği." diyen Demirtaş, şunları kaydetti: “Toplumsal güvenliğin sağlanması konusunda hükümet ciddi bir zafiyet içerisinde. Bırakın güvenliği sağlamayı, tehdit eden unsurun odağı haline gelmiş durumda hükümet. Başbakan halen ‘elimizde canlı bomba listeleri var, bunları hukuken tutuklamamız mümkün değil’ diyor. Her gün belediye başkanları, öğrenciler tutuklanıyor. Basın açıklaması okunurken Erciş Belediye Eş Başkanımız tutuklandı. Meclis üyeleri görevden alındı. Şu anda ülkede en güvenli şey canlı bomba olmak, hukuk karşısında. Tutuklanmamanın garantisi. 'Canlı bombayım’ deseniz, Başbakan’ın lafıyla söylüyorum, hukuk karşısında güvence altındasınız. Çünkü kendinizi patlatmadan devlet size dokunamıyor. Onun dışındaki herkesin güvenlik sorunu var. Bu sadece şahsımla ilgili bir mevzum değil.”

'Türkiye içerisinde çok sayıda

benzer grupların olduğunu düşünüyoruz'

'Size yönelik suikastla ilgili olarak Suriye’den bir grubun geldiği, bu grubun size yönelik bir suikast gerçekleştireceği iddia edilmişti, aynı grup hala yakalanmadığına göre Türkiye içerisinde. Sizin aldığınız tedbirler var mı?’ sorusuna Demirtaş, şu cevabı verdi: “Şu ana kadar bu gruba dair bir operasyonun, ciddi takibin yapıldığına dair bilgi sunulmadı. Elbette ki, koruma tedbirlerinde daha dikkatli davranılıyor. Fakat Türkiye içerisinde çok sayıda benzer grupların olduğunu düşünüyoruz. IŞİD Türkiye’de mevzilenmiş çok sayıda hücresi bulunan ve göz yumulan bir örgüttür. IŞİD sadece bizim düşmanımız gibi bakılmasın. Türkiye’nin de, İslamı’nda düşmanı. Türkiye’de çok rahat çalışıyor. Avukatlar adliye içinde dövülebiliyor. Ama IŞİD’liler Türkiye’de rahatlıkla gösteri yapabiliyor. Eleman topluyor, para topluyor, çağrı yapıyor. Mevzunun benim üzerimden tartışılması doğru değil.”



Başbakan’ın ‘gerekirse sınırda PYD’ye de müdahale ederiz’ sözünü değerlendiren Demirtaş, “Sayın Başbakan şu ana kadar PYD’ye mücadele etmediğini mi iddia ediyor? 3 yıldır orada uğraşıyor zaten. Silahlar PYD’ye karşı kullanılan silahlar. Daha nasıl PYD’ye müdahale edecek? PYD kendilerinin müdahalesine rağmen IŞİD’i dize getirmiş bir halk hareketidir.” dedi.

Bunlar da AKP ile bağlantılı kişiler

Ankara’daki patlamayla ilgili Twitter’dan bazı açıklamaların olduğunun hatırlatılması üzerine, Demirtaş, şunları kaydetti :“Bırakın PKK ile bağlantılı, birinin benim danışmanım olduğu iddia ediliyor. Sosyal medya danışmanım olduğu iddia ediliyor. Söz konusu sosyal medya hesaplarının AKP ile AKP’ye yandaş kesimlerle ilişkisi zaten sosyal medyada ispatlandı. Büyük bir AKP yanlısı troll hareketi, kafalama hareketi medyada işliyor. Başbakan da bu ekibin içinde öyle anlaşılıyor. Ertesi gün AKP’nin yayın organları bunu manşete çekiyorlar. 100 kişi ölmüş, büyük bir katliam var ve Başbakan 'biz Twitter'dan ilişki tespit ettik' diyor. Bu mudur sizin ciddiyetiniz. 3 tane Twitter hesabı üzerinden mi bu soruşturmayı yürütüyorsunuz? Bunlar da AKP ile bağlantılı kişilerdir. Zaten AKP'ye yakın gazeteciler ‘bunlar bizim arkadaşımızdır’ diye açıklama yaptılar. Şimdi o isimlerle ilgili soruşturma yürütülüyor. Hiçbirinin bizimle ilgisi yok, tanımayız da. Ben o isimlerin de patlama ile ilgisi olacağını da düşünmüyorum.”



Saldırından sonra şarkılı, türkülü miting yapmama kararının alınması ile ilgili Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: "Birazdan MYK nihai değerlendirmesini yapacak. Ben görüşlerimi ifade etmiştim. Bunu resmi MYK kararına dönüştürmemiz lazım. Zaten 10 büyük miting yapma kararı almıştık. Belki bunları başka bir faaliyete dönüştürerek seçim kampanyamızı sürdüreceğiz. 98 kardeşimiz katledilmemiş olsaydı da durum çok iyi değildi. Zaten yüzlerce insan hayatını kaybetti. Son katliam olmasa dahi bir seçim atmosferi toplumda da yok. Toplum şu anda güvenlik kaygısı taşıyor.”



HDP Eş Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ile görüşmesinde miting iptaline dair öneride bulunmayacağını söyleyerek, her partinin kendi kararı vereceğini ifade etti.