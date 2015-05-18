Demirtaş: Soylu seçim günü hile için 3500 kişilik ekip hazırlıyor

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin baraj altında kalması için AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu’nun başında bulunduğu 3 bin 500 kişilik bir ekibin “simülasyon” ve “seçim hilesi” çalışmaları yürüttüğünü iddia etti. Demirtaş “Soylu il il dolaşarak bunların hazırlığını yapıyor. AKP genel merkezinde de ayrıca ekipleri var. Bunu spekülatif bir bilgi olarak söylemiyorum. Bu ekipte yer alan herkese nerede ne yapacığını, sandık hilelerinin nasıl yapılabileceği konusunda eğitim veriliyor” diye konuştu. Demirtaş, Yüksekova’da yaklaşık 3 hafta önce bölgede yapılacak operasyona karşı çıkan asker ile emniyetin özel hareket timi arasında çatışma çıktığı iddiasıyla ilgili kendisine gelen bilgiler olduğunu ifade ederek, “Bunun gerçek olduğuna dair ciddi veriler var” dedi.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunun Demirtaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘8 yıldır parlamentodayız, kime tehdit olduk’

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Barajı geçerlerse büyük tehdit olur açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Demirtaş “Son 8 yıldır parlamentoda bulunmamız, kimin için ve niçin bir tehdit ve tehlike yarattı? Ama barajı aşma bir tehdit oluşturuyorsa, kimin için tehdit oluşturuyor ona bakmak lazım. Matematiksel olarak AKP için bir tehdit oluşturuyor. Tek kaygıları kendi iktidarlarıdır. Hem kendisin (Akdoğan), hem Başbakan, hem de Cumhurbaşkanı “Ne yapıp edip HDP’yi baraj altında bırakın” talimatını açıkça vermiş oluyorlar” açıklamasını yaptı.

Yüksekova’ya ilişkin ciddi veriler var:

Demirtaş Yüksekova’da polisle askerin çatıştığı iddiası hakkında “Bu haber daha kamuoyuna yansımadan ben de böyle bir şey duydum. Bunun gerçek olduğuna dair ciddi veriler var. Çünkü isimler var. Hatta yaralılardan bazılarının yattığı hastanelerin isimleri var. Bursa’da bile bir yaralının yattığı, tedavi gördüğü söyleniyor. Fakat hükümet bunun üstünü nasıl örter, nasıl kapatır? Bu meselenin üstüne gideceğiz. Nedir, neyin nesidir? Orada da Ağrı Diyadin’e benzer bir provokasyon girişimi mi oldu? Hükümetin bunların üstüne gitmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Hile ekibi simülasyon çalışması yapıyor

Demirtaş HDP’nin baraj altında kalması için AKP’nin ekip kurduğu iddiası hakkında ise şöyle konuştu:

“HDP’yi baraj altında bırakmak için kurulan ekibin içinde toplantılara katılan biri bize bunu aktardı; “Beni de o toplantılara dahil ediyorlar. Türkiye genelinde 3 bin 500 kişiden oluşan bir ekip. Başında da Süleyman Soylu var” Bunlar HDP’yi baraj altında bırakacak hile simülasyonları, senaryoları üzerinde çalışma yürütüp, örgütleme yapıyorlar.

Süleyman Soylu il il dolaşarak bunların hazırlığını yapıyor. AKP genel merkezinde de ayrıca ekipleri var. Ben de arkadaşlarımızı görevlendirdim. Ne tür hileler yapılacak bunların tedbirini almaya çalışacağız. Hem sandık başında yapılabilecek hileler, hem birleştirme tutanağı hazırlanırken, hem de YSK’da dijital ortam üzerinde birleştirilirken müdahele edilebilir. Bu bilgiyi veren kişi kimliğini deşifre etmek istemediği için başvuru yapamıyoruz.”

Utanması varsa Cumhurbaşkanı özür diler

Demirtaş Cizre’de 6-7 Ekim olaylarında TOMA’nın içinden yoğun olarak biber gazı atılmasıyla ilgili görüntülee Şırnak Valiliği’nin soruşturma açtığının hatırlatılması üzerine “Bu yalnızca bir tanesidir. Bunun gibi binlerce polis aracı sokaklarda aynı şeyi yapıyor. Bu görüntüleri bütün Türkiye görsün. Polise ben mi talimat verdim, benim çağrım üzerine mi polis bunları yaptı. Davutoğlu’nda şu kadar utanma duygusu olsa, 6-7 Ekim olaylarında bizi suçlayacağı yere, özür diler” dedi.