Demirtaş: Sesini çıkarmayan gazeteci, milletvekili ve hâkimler istifa edip korkusunu evinde yaşamalı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "iktidarın temel dayanağının korku olduğunu" savunarak "Korkudan adil davranmayan bir hakim, korkudan sesini çıkarmayan bir milletvekili ya da gazeteci bu halka son bir iyilik yapmalı ve istifa ederek korkusunu evinde yaşamaya devam etmelidir. Sizin korkunuz başkasına ve toplumun geneline zarar veriyorsa buna hakkınız yoktur" görüşünü dile getirdi.

Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği yazılı açıklama şöyle:

Cesaret Bulaşıcıdır

Tarihi günlerden geçtiğimizi, zorlu bir mücadele süreci içerisinde olduğumuzu hepiniz yakinen takip ediyorsunuz.

İktidarın en temel dayanağı korku yaratmak ve bu korkuyu herkese hissettirmektir. Böyle dönemlerde iktidardan korkmak gayet insani bir duygudur; ancak unutmayın ki, cesaret de insani bir duygudur ve korkuyu çocuklarımıza miras bırakmamanın biricik yolu cesur davranmaktır.

Bu dönemde yasama, yürütme, yargı ve medya koltuklarında oturarak korkuya teslim olanların durumu ibretlik ve utanç vericidir. Bu koltuklarda oturup korkuya teslim olanlar işlenen bütün suçların da asli ortağıdır.

Korkudan adil davranmayan bir hakim, korkudan sesini çıkarmayan bir milletvekili ya da gazeteci bu halka son bir iyilik yapmalı ve istifa ederek korkusunu evinde yaşamaya devam etmelidir. Sizin korkunuz başkasına ve toplumun geneline zarar veriyorsa buna hakkınız yoktur.

Maalesef bu iktidarın zorbalığı ve hukuksuz uygulamaları gerçekleştirebiliyor olması bu korkakların sayesindedir. Bizi yasadışı, korsanvari bir şekilde iktidarın emriyle tutuklatmak korkaklıktır, acizliktir. Herkes emin olsun ki, adil bir yargı huzurunda bu korkaklardan hesap soracağız.

Halkımız bu korkaklardan daha cesur davranmış ve korkuyu yenmiştir. Devlet, yargı ve medya içinde çöreklenmiş ve korkudan başını bile kaldıramayan bu kesimi tarih utançla anacaktır. Yargı ve medya içinde olup da adil davranışın onurunu koruyanları tenzih ederek bunları belirtiyorum.

Bize karşı ağır bir suç işlendi ve işlenmeye devam ediyor. Bütün yargıçlar da bunun farkında, ama bazıları korktukları için boyun eğmiş durumdalar. Onlara çağrım, hiç değilse onurunuzu kurtarın ve istifa edip gidip evinize kapanın, bir odada korkun. Hiç değilse korkaklığınızla başkalarına zarar vermemiş olursunuz.

Böyle bir ortamda içerde ve dışarda korkuya teslim olmayan, direnen, cesaretin onurunu temsil eden on milyonlarca yurttaşımızı kutluyorum. Türkiye'nin demokratik geleceğini direnenler belirledi, belirlemeye devam ediyor.

Referanduma giderken herkesi bu korkuyu yenerek sandığa gitmeye, korkuya ‘HAYIR’ demeye davet ediyorum. Cesaret bulaşıcıdır. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, AK Partili, CHP'li, MHP'li ve HDP'li demeden el ele verip cesareti birbirimize bulaştıralım. Emin olun ki, iyilik kazanacak, hepimiz kazanacağız.

MUTLAKA KAZANACAĞIZ.

Selahattin Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi

Eş Genel Başkanı

4 Nisan 2017

