Demirtaş: Seçimlerde ilkeli ittifaklara açığız

Diyarbakır'da konuşanBDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’da yerel seçimlerde CHP ve HDP’nin ittifak yapacağı iddialarıyla ilgili olarak, “HDP’nin potansiyelinin açığa çıkması için bazı il ve ilçelerde ilkeli ittifaklara açık olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Dershaelerin kapatılması konusunda AKP ve Gülen cemaati arasında devam eden gerginliğe ilişkin konuşan Demirtaş, “şimdi cemaat-AKP tartışmasından taraf olmamız isteniyor. Oysa ikisi de paralı eğitimi dayatıyor, biz dershanelerin kapanması ile birlikte dershanecilerin, öğretmenlerin orada istihdam edilenlerin mağdur olmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Hayatını kaybeden avukat-şair İhsan Biçici’nin taziyesine giderek ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Selahattin Demirtaş, daha sonra gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul’da CHP ve HDP’nin yerel seçimlerde ittifak yapacağı iddialarına değinen Demirtaş, şöyle dedi:

“Seçime gireceği yerlerde HDP yönetimi seçim çalışmalarında, ittifaklarda, görüşmelerde yetkilidir. Dolayısıyla bizim BDP olarak bu konuda söz söylememiz işleyişimize de aramızdaki ilişkiye de aykırı olur.

Türkiye’nin bazı metropol kentlerinde HDP iyi bir örgütlenme, iyi bir çalışma ile büyük bir oy potansiyelini ortaya çıkarabilir. Çünkü güçlü bir destek, büyük bir heyecan var. Büyük bir başarı elde edebilir.

Fakat bu başarının kazanıma dönüşebilmesi için bazı illerde, ilçelerde ilkeli ittifaklara açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama şu saate kadar HDP ile CHP veya başka parti arasında resmi ya da gayri resmi bir ittifak görüşmesi olduğunu söyleyemeyiz.”

'Gizli kapaklı yapılacak iş değil'

İddiaları basından takip ettiklerini dile getiren Demirtaş, “Dolayısıyla bu tür görüşmeler olabilir, ihtimal dahilindedir. Fakat bu gizli, kapaklı, kapalı kapılar ardında yapılacak işler değil. Olacaksa ilkeleri düzeyinde yapılır, halk ve kamuoyunun karşısına çıkılarak hangi temelde nereler için ittifak yapıldığı halk ile paylaşılır" şeklinde konuştu.

İmralı ziyareti

Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Koşullar oluşursa, İmralı Adası’na Akil İnsanlar heyeti gidebilir” şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, “Önümüzdeki günlerde, haftalarda bu tür bir gelişmenin olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: “Bu gerçekten sürece katkı sunar. Yani bir sivil heyet, Akil İnsanlar olabilir, sivil toplum örgütlerinden karma bir heyet olabilir, sonrasında gazetecilerden oluşan bir heyet olabilir. İmralı’ya gidip doğrudan Sayın Öcalan ile bir görüşme yapar ve kendisinin mesajını doğrudan kamuoyuyla paylaşırlarsa şu anda tıkanma ile yüz yüze olan sürecin bir anda önünün açılması ihtimali doğacaktır.

Sayın Başbakan da meseleye buradan bakıyorsa doğru bir bakış açısı olduğunu söyleyebilirim. Kendiside Diyarbakır gezisi sonrası böylesi bir adım atarsa bence çözüm sürecinde sağlıklı bir işleyişe doğru gidişin başlangıcı olabilir.”

'Dershaneciler mağdur olmamalı'

Dershane tartışmalarına da değinen Selahattin Demirtaş, “Şimdi cemaat-AKP tartışmasından taraf olmamız isteniyor. Oysa ikisi de paralı eğitimi dayatıyor” dedi.

Para ile bilgi satan dershane ve özel okula karşı olduklarını dile getiren Demirtaş, “Biz dershanelerin kapanması ile birlikte dershanecilerin, öğretmenlerin orada istihdam edilenlerin mağdur olmaması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

'Karşılama partide gerilim yaratmaz'

Partisine mensup bazı milletvekillerinin Diyarbakır’a giden başbakan Erdoğan’ı karşılamasının parti içerisinde rahatsızlık yaratmadığını ifade eden BDP Eşbaşkanı Demirtaş, “Deneyimli arkadaşlarımızdır, uzun yıllardır siyaset yapan milletvekili arkadaşlarımızdır. Neyin ne olduğunu, kendileri mutlaka hesaplamışlardır. Ama biz bütün arkadaşlarımızın parti disiplini çerçevesinde kendisine oy veren halkın, kendisini seçen partinin beklentileri doğrultusunda politika yapmalarını tabi ki arzularız. Fakat bu yine bizim açımızdan bir kırılma, bir gerilim, tartışma meselesi değildir. Kendi içimizde tartışacağımızdan ve en doğrusunu bulacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın“ dedi.