Demirtaş: Seçimi beklemeden partiler ve diğer kesimleri de kapsayan 'Demokrasi İttifakı' kurulmalıdır

Edirne F Tipi Cezaevi’nde yaklaşık dört buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 'Cumhur İttifakı'na karşı durabilmek için seçimi beklemeye gerek olmadığını, ortak demokratik ilkeler belirleyerek mücadele ve işbirliği niyetiyle yola çıkan ve partilerin dışındaki tüm kesimleri de kapsayan bir Demokrasi İttifakı kurulması gerektiğini' söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, HDP öncülüğünde önerdiği demokrasi ittifakını tanımlarken, "Demokrasi ittifakı bir seçim ittifakı değil, demokrasi için ortak mücadele niyeti ve iş birliği demektir. Dolayısıyla demokrasi ittifakını kurmak için seçimi beklemeye gerek yok. Seçim ittifakı için ise seçim döneminin yaklaşmasını beklemek normaldir" dedi.

Demokrasi için yan yana mücadele etmek isteyen tüm partilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Demirtaş, bu ittifaka toplumsal muhalefet, emek örgütleri, kadın hareketleri, gençlik hareketleri, çevre hareketleri gibi toplum dinamiklerinin de katılmalı gerektiğinin altını çizdi.

Demirtaş, "Mevcut ittifaklar bu mücadeleden kaçmaya devam edeceklerse ve 'seçime kadar her şeyi sineye çekelim' diyeceklerse bu yanlış olur. Çünkü baskı ve zulüm, tahribatı her geçen gün artırıyor. O nedenle, seçimi beklemeden, bugünden fiili bir demokrasi ittifakı çok anlamlı ve değerli olur" ifadesini kullandı.

Demirtaş bu birlikteliğin seçim ittifakına nasıl yansıyacağına ise seçim zamanında karar verilebileceğini belirtti.

"Kapatma davası siyasi seçeneklerinin azaldığını gösteriyor"

HDP'ye açılan kapatma davasının AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kuruluş ilkelerinin neredeyse tamamını bir kenara atmış olduğunu gösterdiğini söyleyen Demirtaş, parti kapatma konusunda da ilkelerinden vazgeçmelerinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

"İktidarda kalmak dışında ne bir amaçları ne de bir hedefleri var. İktidarda kalmak için yapmayacakları şey yok" diyen Demirtaş sözlerini, "Bütün bunlar, siyasi seçeneklerinin azaldığını gösteriyor" diye sürdürdü.

"Kapatma davasının amaçlarından biri de muhalefet içinde tartışmalar çıkarmak"

Siyasallaşmış bir yargı mekanizmasında hangi kararın çıkacağını kestirmenin zor olduğunu belirten Demirtaş, "Kapatma davasının amaçlarından biri de muhalefet içinde tartışmalar çıkarmak, muhalefeti zayıflatmak ve bölmektir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi ve çok yüksek bir sesle demokrasiyi sahiplenmesi gerekir" dedi.

Demirtaş kapatma davasında MHP'nin baskısı ile ilgilili bir soruya ise, "MHP'nin ne kadar baskısı olursa olsun, son kararı her zaman Erdoğan veriyor, bunu unutmayalım. Dolayısıyla tüm sorumluluk Erdoğan ve AKP'dedir" diye yanıtladı.

"MHP'nin yakın gelecekte Türkiye siyasetinden tümüyle silinip gideceğinden kuşkum yok"

"MHP çok gürültü çıkarıyor olsa da yakın gelecekte Türkiye siyasetinden tümüyle silinip gideceğinden kuşkum yok" diyen Demirtaş sözlerini," Çok gürültü çıkarıyor olmalarının nedeni, zurnanın son deliği olmalarıdır" diye sürdürdü.

Demirtaş ayrıca, ekonomik krizin iyice derinleşmesiyle toplumsal patlamalar yaşanabileceğine işaret ederek, "AKP, işte bunu önlemek için erken seçime gidebilir. Her durumda, hazırlıklı olmak lazım" dedi.