Demirtaş: Seçim hükümetinde yer alma kararından vazgeçmeyiz, her bakanlık olur

Seçim hükümetine üye vereceklerini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Topluma, ülkeye karşı bir sorumluluktur seçim hükümetinde yer almak. Biz kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’nin istikrarı için biz seçim hükümetinde görev alacağımızı söyledik” dedi. "Bizim seçim hükümetinde görev almamız da AKP’nin hükümetine ortak olmak değildir" diyen Demirtaş, "HDP, ülkenin ve seçimin güvenliği için seçim hükümetinde yer alacak” görüşünü dile getirdi.

Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Demirtaş, İstemedikleri bir bakanlığın kendilerine verilmesi veya “Partililerin isimlerini belirleyerek bakan atarız” yönünde bir talep gelmesi halinde tavırlarının ne olacağını şöyle açıkladı:

“Bakanlık pazarlığı yapmayız. Meclis Başkanı, parti gruplarıyla konuşmalı ve sandalye oranlarında düşen bakanlık sayısını bildirmeli. Bizim için şu bakanlık veya bu bakanlık olması önemli değil. Zaten seçim hükümeti, ‘Şu bakanlığı istiyoruz’ demek de doğru olmaz. Anayasa’nın hükmü açık, isimleri bildiririz. Bu konuda tartışmayız. Kimin olacağını da biz müzakere ederiz, yoksa bir başkasına isim seçme hakkını bırakmayız.”

Siirt’te mayın patlaması sonrası 8 askerin şehit olmasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Acı içindeyim. Her gün, her dakika bir acı geliyor. Biraz önce de 8 askerin haberi geldi. Operasyon ve eylem sayısı her gün artıyor. Biz silah ve şiddetten yana değiliz. Ülkenin birliğini savunuyoruz. Sarayın savaş isteğine karşı herkesin sağduyulu davranması lazım. Amasız, koşulsuz, nedensiz; PKK ve savaş isteyenler ellerini tetikten hemen çekilmelidir.”

