Demirtaş savcılara seslendi: Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacak

Edirne Cezaevi'nde üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatı Cahit Kırkazak aracılığıyla yolladığı mesajda savcılara seslendi. Demirtaş, "Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacak" düşüncesini dile getirdi.

Kırkazak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhabalar, bugün Sayın Demirtaş’ı ziyaret ettim. Demirtaş’ın taraf olmadığı dosyada bir yıldır iddianamesiz olarak tutuklu bulunduğu dosyayı tartıştık. Demirtaş’ın herkese selamları vardı; bazı savcılara da şunu hatırlattı: bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan kurtulamadılar. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır." ifadesini kullandı.