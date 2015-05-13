Demirtaş, polislerin evine düzenlediği baskını anlattı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, polisin evine yanlışlıkla yaptığı baskını anlattı. Korumalarla polis arasında arbede yaşandığını söyleyen Demirtaş, tartışma sırasında kızlarının korkudan odaya saklanıp ağladıklarını belirtti.

Diyarbakır’da akaryakıt kaçakçılığı ihbarında bulunan bir kişinin, adresi “Selahattin Demirtaş’ın evinin bulunduğu kattaki komşu daire” olarak vermesi ve çağrı çağrı merkezindeki polisin adresi “Selahattin Demirtaş’ın evi” olarak kaydetmesi üstüne polis ekipleri HDP Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş’ın evine gitmişti.

İMC TV'de 'Gündem Müzakere' programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, seçime yakın bir dönemde kapısının polislerce çalınmasının normal bir durum olmadığını söyleyerek o gün yaşananları anlattı.

Demirtaş, “Öncelikle eşim muhattap oldu. Kendilerini polis olarak tanıtıyorlar ancak kimlik göstermiyorlar. Daha sonra ben müdahil oldum. Kapı kapalıyken konuştum. ‘Benim kim olduğumu biliyor musunuz’ diye sordum. ‘Bir açarsanız kim olduğunuzu öğrenmiş oluruz. Önce kapıyı bir açın da yüzünüzü bir görelim’ diyorlar. Ben de diyorum ki ‘Eğer gerçekten polisseniz bu kapının arkasında kim olduğunu bilmeniz lazım, rastgele gelmemiş olmanız lazım. Onlar da ısrarla ‘siz kapıyı bir açın tanışırız’ şeklinde bir kaç dakikalık bir diyalog geçti aramızda. Ben kapıyı açtığımda şoke olacaksınız ama dediğimde, ‘Siz bir açın da kim şoke olacak görürüz’ diyerek nahoş diyaloglar yaşandı” dedi.

'Korumalarla polis arasında arbede yaşandı'

Demirtaş, olay üzerine korumalarının birkaç dakikada gelerek olaya müdahale ettiğini, polislerin kimliklerini üstünkörü göstermesi üzerine korumalarıyla polisler arasında arbede yaşandığını söyledi.

'Kızlarım ağladı'

Tartışma sırasında kızlarının korkudan odaya saklanıp ağladıklarını söyleyen Demirtaş, ”Daha sonra kapımı çalan 4 sivil tekrar yukarı çıkıp ‘Bizi kandırmışlar tongaya düşürmüşler çok özür diliyoruz’ dediler. Kızım ve eşimden de özür dilediler” ifadelerini kullandı.

'Vali konuyu değiştirmedi'

Bu sırada Diyarbakır Valisiyle görüştüğünü söyleyen Demirtaş, “Diyarbakır Valisi bu konuyu geçiştirmedi. Hemen o akşam 155 istihbarat görevlisini açığa alarak soruşturma başlattılar. Vali Bey şunu aktardı bana: ‘Ben o ses kaydını kendim dinledim. İhbar ses kaydında diyor ki; akaryakıt kaçakçılığında aranan firari şahıs şu adreste. Adresi tarif ederken de ‘Selahattin Demirtaş’ın evinin yanındaki binada’ diyor. Ve bu kritik bilgiyi 155 görevlisi sahada çalışan ekibe vermiyor” dedi.

Polislerin elinde bulunan tutanakta kendi isminin geçmediğini belirten Demirtaş, ancak verilen adresin kendi adresi olduğunu söyledi.