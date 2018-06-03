Demirtaş: PKK'yı değil, bize oy verenleri temsil ediyoruz; AKP Kürtlerin desteğini kaybetti

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, PKK'yı değil, kendilerine oy verenleri temsil ettiklerini söyledi. İkinci tura kalacağına inandığını belirten Demirtaş, “Ben tek adam rejimine karşı demokrasiyi savunuyorum. Erdoğan karşıtlığı değil, faşizm karşıtlığıdır bu” ifadesini kullandı.

Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla Alman haber ajansı dpa’nın sorularını yanıtladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Der Standaard gazetelerinde yayımlanan Demirtaş’ın röportajından bazı bölümler şöyle:

Tutuklanmanızdan bu yana 1,5 yıl geçti. Nasılsınız?

Bütün zorluklara rağmen iyi ve moralliyim. Küçük bir hücrede iki kişi kalıyoruz. Radyo-TV ve gazete hakkımız var. Haftada 1 saat ailemizle görüşebiliyoruz. Haftalık toplam 4 saat da spor hakkımız var.

Tutuklu olmanıza rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldunuz. Bulunduğunuz şartlarda seçim kampanyasını yürütmek mümkün olacak mı? Nasıl?

Benim burada çok fazla imkanım yok. Daha çok avukatlarım aracılığıyla gönderdiğim küçük mesajlarla seçmenlere ulaşabiliyorum. Kampanyayı dışarıdaki milyonlarca gönüllü arkadaşım yürütüyor.

İkinci tura kalamadığınız takdirde cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki adayın her kim olursa olsun desteklenmesi için çağrı yapar mıydınız?

İkinci turda ben olacağım, buna inanıyor ve bunun için halkımıza güveniyorum.

Sizce önümüzdeki seçimler Türkiye demokrasisi için son şans mıdır?

Hayır, elbette son şans değil. Demokrasi mücadelesi her halükarda devam edecek ve bir gün mutlaka zaferle sonuçlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında sık sık karşı adayların tek amacının kendisini devirmek olduğunu dile getiriyor. Size göre de tek amaç Erdoğan’ın yerine başkasının gelmesi midir gerçekten?

Hayır, böyle bir derdim yok, ben tek adam rejimine karşı demokrasiyi savunuyorum. Erdoğan karşıtlığı değil, faşizm karşıtlığıdır bu.

Muhalefetin seçimlerde kaybetmesi halinde Türkiye’yi nasıl bir gelecek bekliyor?

Daha güçlü bir siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Faşizmin kurumsallaşmasını ve topluma daha fazla zarar vermesini engellemeye çalışacağız. AKP iktidarı artık Türkiye için olumlu şeyler yapacak durumda değil, bu şekilde Türkiye hep kaybetmeye devam edebilir maalesef.

Sizce daha önce eşbaşkanı olduğunuz Halkların Demokratik Partisi’nin muhalefet ittifakında yer almamasının nedenleri nedir ve sizce bu doğru bir karar mıydı?

Diğer partilerin ortak paydası Türkçülüktür. Biz HDP olarak ise çok kültürlülüğü ve çok kimlikliliği esas alıyoruz. Milliyetçi değiliz. Diğer partiler bizim bu yönümüzü kabullenmekte zorlanıyorlar. Ama daha güçlü ilkeler etrafında demokrasi bloku oluşturabilseydik, Türkiye için elbette daha iyi olurdu.

Size göre MHP’nin AKP ile ittifakı, daha önce AKP’ye oy veren Kürtleri nasıl etkilemiştir? Bu ittifak onları AKP’den uzaklaştırmış mıdır?

Kürtler bu sağ faşist bloka mecbur olmadıklarını daha yüksek sesle söylüyorlar zaten. Bu durumun etkilerini sandıkta da göreceğiz. AKP Kürtlerin desteğini tümüyle kaybetti şimdi.

2015 seçimlerinde HDP’nin bir Türkiye partisi olduğunu vurguladınız. Aradan geçen zamanda ise ülkedeki Türkler ile Kürtler arasındaki sorun yeniden alevlendi. Bu durum karşısında HDP’ye daha önce oy veren özellikle batılı seçmenleri kaybettiğinizi düşünüyor musunuz? Öyle ise onları yeniden kazanmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Türkiye’de Kürtler ve Türkler arasında bir sorun yok. Kürtler ile devlet, hükümet politikaları arasında sorun var. Hükümet Kürtleri şiddetle bastırıp yok saydığı için sorun yaşanıyor. Ama bunun siyasi faturasını da “terör” adı altında HDP’ye çıkarmak için medya destekli anti propaganda yürütüyor. Elbette bu da Türkiye’nin batısında belli bir etki yaratıyor. Biz de bu yanlış algıları düzeltmeye ve kendimizi doğru ifade ederek seçmenin desteğini yeniden kazanmaya çalışıyoruz.

Size karşı eleştirilerde ise HDP’nin PKK’den yeterince uzak durmadığı söyleniyor. Bu eleştirilere vereceğiniz cevap nedir?

Biz halktan oy alarak göreve gelmiş ve halkı temsil eden yasal bir partiyiz. PKK’yi değil bize oy verenleri temsil ediyoruz. Şiddet konusunda da tutumumuz nettir, karşıyız ve savunmuyoruz. Aynı zamanda hükümetin de şiddet kullanarak Kürt sorununu terör sorununa indirgemesine de karşıyız.

Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmanız takdirde yapacağınız ilk iş nedir?

Yeni bir anayasa yapılması için öncü olacağım, OHAL’i kaldırıp hızla demokratik reformları başlatacak ve parlamenter sisteme geçişin önünü açacağım.