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Demirtaş, PKK'nın doktor cinayeti hakkında konuştu: En ahlaksız savaş koşullarında bile kabul edilemez

'Kimse sağlık çalışanlarına ne elini ne de dilini uzatmamalı'

02 Eylül 2015 17:58

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın Diyarbakır'da doktor Abdullah Biroğul’ü öldürmesiyle ilgili konuştu. "En ahlaksız savaş koşullarında bile kabul edilemez" diyen Demirtaş, "Kimse sağlık çalışanlarına ne elini ne de dilini uzatmamalı" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın TBMM'de düzenlediği sohbet toplantısından bazı bölümler şöyle:

 

‘Tezkereye hayır diyeceğiz’

 

HDP Eş genel başkanı Demirtaş, boykot ve seçime girmeme gibi bir gündemlerinin olmadığını, seçim güvenliğinin sağlanması için çalıştıklarını kaydetti. Demirtaş, yarın Genel Kurul'da TSK'nın Sınır ötesi operasyonu tezkeresine "hayır" diyeceklerini, HDP'li bakanların da şüphesiz "hayır" oyu kullanacaklarını bildirdi.

 

Yüzde 20 hedefi

 

Demirtaş, seçimde yüzde 20'yi hedef olarak koyduklarını ve bunu aşmak için çalışacaklarını dile getirdi.

 

PKK'ya doktor cinayeti tepkisi

 

Diyarbakır'da PKK tarafından öldürülen doktorla ilgili Demirtaş, "Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Bunu kesinlikle lanetliyoruz. Sağlıkçılara ve sağlıkla ilgili yerlere saldırılar en ahlaksız savaş koşullarında bile kabul edilemez. Dokunulmazlıkları vardır" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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