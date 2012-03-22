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Demirtaş: 'PKK sorununda yeni stratej' yeni değil

BDP'li Demirtaş, gazetelerde yeralan haberin doğrru olduğunu ancak yeni bir strateji olmadığını ifade etti

22 Mart 2012 17:07

 

 
T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün bazı gazetelerde gündeme getirilen, 'PKK sorununda yeni strateji' başlıklı haberde yeralan stratejinin yeni olmadığını ve güvenlik konseptinin kendisi olduğunu söyledi.
 
Ferit Aslan'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün bazı gazetelerde, ’PKK sorununda yeni strateji’ başlığıyla verilen stratejinin yeni olmadığını ve uzun süreden beri uygulandığını söyledi. 
 
Demirtaş, "Gazetelerde yeralan haber doğrudur ancak, yeni bir strateji sözkonusu değildir. AKP’nin daha önce de planlayıp hayata geçirdiği güvenlik konseptinin kendisidir. Uzun süredir tutuklamalarla, psikolojik savaşla ve korkuyla BDP’nin iradesini kırmak istediler. Ve bundan vazgeçmediler. AKP’nin gündeminde diyalog ve müzakere yoktur. Sıkıştıkları için uyguladıkları eski projeyi yeniymiş gibi ısıtıp ısıtıp veriyorlar. Nevruz, AKP’nin bu konseptini iflas ettirdiği ve boşa çıkardığı için eski projeyi ısıtıp piyasaya sürüyorlar" dedi.
 
 
 

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