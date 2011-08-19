Demirtaş: PKK iyi yapmıyor

T24 - Son dönemde giderek artan saldırılar nedeniyle PKK’yı eleştiren BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, “PKK bana göre iyi yapmıyor, eylem yapmamalı. Devlet de yapmamalı... Silahlar susmalı” dedi.



BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 1 korucu ve 8 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



“Şehit askerlerin savaş kurbanı olduklarını” söyleyen Demirtaş, “Ölümlerden çözüm üretmeyen siyaset sorumludur” dedi.



Hürriyet gazetesine konuşan Selahattin Demirtaş, özetle şunları söyledi:



“O tabutların içinde yatanlar sadece onların çocukları değil hepimizin vicdanı, ruhu ve kardeşidir. Onlar bu savaşın kurbanıdır, sorumlusu değil. Sorumlu olan çözüm üretemeyen siyasettir. Başta AKP olmak üzere hepimizin.



O nedenle bütün ailelerimizin acısını yürekten ve samimiyetle paylaşıyorum. Ancak onların acılarını dindirecek şey daha fazla PKK’lı öldürmek olmamalı. Bu ülkeye barışı, demokrasiyi getirmek onların acısına ve kaybettiğimiz çocuklarımızın anısına haklı ve onurlu bir bağlılık olur.



Güvenlik güçlerinin ateşkese rağmen saldırıları PKK’yı alarm durumuna getirdi. Oysa güvenlik güçlerinin saldırıları sonucu ölen PKK’lıların da bir hayat hikâyesi var. Hayatını kaybeden askerin, polisin de bir hayat hikâyesi var ve onlar tüm Türkiye’nin acısı haline geliyor. Oysa PKK’lıların hikâyesi sadece bu bölgeye ait kalıyor. Türkiye’nin batısı burada olanları anlayamıyor. Bu noktaya hükümet adım adım getirdi. Yoksa PKK iyi mi yapıyor? Bana göre iyi yapmıyor, PKK eylem yapmamalı. Devlet de yapmamalı. Silahlar susmalı.



Başbakan ‘Ramazan sonrası’ ya da ‘Bıçak kemiğe dayandı’ diyor. Oysa ben de diyorum ki savaşın bir çözüm olacağına inanmıyorum. Silahın çözümü getireceğine inanmıyorum. Buna inansam samimiyetle söylerdim. Siyasete inandığım için buradayım, inanmasam zaten bugüne kadar başka yerde olurdum.”





