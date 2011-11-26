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Politika

Demirtaş: ''Özür tesadüf değil'' HAKKARİ (A.A)

26 Kasım 2011 20:31

-Demirtaş: ''Özür tesadüf değil'' HAKKARİ (A.A) - 26.11.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Böyle bir dönemde Dersim katliamı nedeniyle Başbakan'ın özür dilemezi tesadüf değildir'' dedi. Hakkari'de BDP İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresine katılan Demirtaş, KCK operasyonlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, ''Bizi Anayasa Komisyonu'ndan çekilmeye zorluyorlar'' dedi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dersim Olayları'' nedeniyle özür dilemesine de değinen Demirtaş, ''Böyle bir dönemde Dersim katliamı nedeniyle Başbakan'ın özür dilemezi tesadüf değildir. Kürtleri kandırmanın, kafasını karıştırmanın her türlü yöntemini kullanan bir Başbakan var'' diye konuştu.  Geçmiş ile yüzleşmenin doğru olduğunu ancak ''CHP'yi sıkıştırmak adına'' tarihin acı olaylarından birinin gündeme getirilip bir özürle kapatılmasının kendileri açısından kabul edilebilir olmadığını kaydeden Demirtaş, bu konuda Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulabileceğini belirtti. Tek listeyle gidilen ve 591 delegenin oy kullandığı kongrede, Mehmet Sıddık Yıldırım BDP Hakkari İl Başkanı seçildi.

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