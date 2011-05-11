-DEMİRTAŞ ÖZERKLİK TALEBİNİ YİNELEDİ YÜKSEKOVA (A.A) - 10.05.2011 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Geçen gün Hakkari'de bu ülke tek Başbakanla çözülemez dedim. Biz bölge meclisleri öneriyoruz, bölge meclis yönetimleri istiyoruz. Biz birden fazla başbakan olsun demiyoruz" dedi. Yüksekova'da seçim bürosunun açılışında konuşan Bağımsız Milletvekili Adayı Demirtaş, Hakkari'de sadece seçimi kazanmayı hedeflemediklerini belirterek, şunları söyledi: "Mesele, sadece seçim kazanmak olsa bu bizim açımızdan en kolayıdır. Bizim derdimiz koltuk sevdası değil, halk davası, özgürlük davasıdır. Hakkari'deki tek hedefimiz 3'te 3 yapmak değildir. Buraya yanlış bir yazı yazılmış. Onu silmeye geldik. AKP'nin ismini buradan silmemiz gerekiyor. Mademki Kürt sorunu da bitmiştir AKP'ye de gerek yok. Biz bir gece uyurken, hiç kimsenin de haberi yokken Başbakan Kürt sorununu bitirmiş çözmüş. Bütün dünya uyurken Başbakan çözmüş sorunu." Sorunları demokratik özerklikle örgütlenerek, direnerek, yürüyerek ve koşarak çözeceklerini savunan Demirtaş, şunları kaydetti: "Önceki gün Hakkari'de bu ülke tek başbakanla bu ülke yönetilemez dedim. Bundan kast ettiğim şey belli. Bir tek kişinin ülke yönetiminde bu kadar yetkili, etkili olduğu bir model, demokrasiye uymaz. Biz bölge meclisleri öneriyoruz. Biz birden fazla Başbakan olsun demiyoruz. Allah korusun bir tane Tayyip Erdoğan'ın yanında düşünün iki, üç, dört beş. Biz istemiyoruz. Biz bölge meclisleri istiyoruz. Yoksa bir ülkeyi bir başbakan temsil eder, yeter. Ama bakın Almanya'da Merkel bir ülkeyi tek başına yönetemez, Amerika'da Obama bir ülkeyi tek başına yönetemez. Ama maşallah burada Tayyip Erdoğan değil Türkiye'yi, neredeyse Kenya'yı da Nikaragua'yı da ben yöneteceğim diyor. Bunun adı demokrasi olur mu? Biz kendi demokratik özerklik projemizle Başbakanın da Cumhurbaşkanının da yetkilerini halka, yerele, yerel yönetimlere devredeceğiz. Bizim projemiz budur. Bizim çözüm projemiz halk tarafından destek gören ciddi bir projedir. Bizim projemiz bazıları gibi çocuklara çikolata, 'piskevit' projesi değildir. Biz büyük bir hareketiz, büyük bir mücadele veriyoruz."