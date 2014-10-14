Demirtaş, Öcalan'ın mektubunu okudu; hükümete ve HDP'ye çağrısını açıkladı

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın Kobanê eylemleri sırasında kendisine gönderdiği mesajı okudu. Öcalan, HDP'ye “Hükümetle buluşun, çatışma durumunda olduğunuz kesimlerle ilişki kurun” derken, hükümete “seri adımlar bekliyoruz” diye seslendi. Öcalan, hem hükümete hem HDP'ye “inatlaşmalardan uzak durun” çağrısı yaptı.

Kobanê protestolarının devam ettiği sırada, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir basın toplantısı düzenlemiş ve “Dün gece itibari ile Sayın Öcalan ile mesaj bağlantısı kurduk” demişti.

Demirtaş, o mesajın tamamını HDP Grup toplantısında okudu. Al Jazeera’de yer alan habere göre, Öcalan mesajında öncelikle HDP'den hükümetle temasa geçmesini istiyor. Yine HDP'ye, çatışma durumunda kaldığınız sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğa giriniz diyerek, isim vermeden HÜDA PAR ile olan çatışmaların sonlandırılmasını istedi. Abdullah Öcalan, hükümetten ise seri adımlar atmasını istedi. Öcalan'ın hem hükümete hem de HDP'ye yaptığı ortak çağrı ise "inatlaşmayı" terk etmeleri.

Öcalan'ın mesajında şu ifadeler yer alıyor:

“Son Kobanê IŞİD kuşatmasından kaynaklanan şehir olaylarının önünü almak için hükümetle temasa geçmeniz hayatiyet arz etmektedir. Aksi halde önü katliama açık provokasyona yol açmış olacağız. Taraflar dar çıkar bakışlı inatlaşmaları terk etme durumundadır. Bu ortamda çözüm sürecini hızlandırmanın yolu başarınızla orantılıdır. Hükümetten seri adımlar beklemek çok önemli ve hakkımızdır. Başta çatışma durumunda kaldığımız STK’larla diyalogla çözme yöntemi önemlidir. Bu konularda gerekli hassasiyet beklentisiyle, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamlar, Abdullah Öcalan”

‘O çağrının arkasındayız’

Öcalan söz konusu mesajı Kobanê eylemlerinin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından 8 Ekim'de göndermişti. Eylemler, HDP'nin çağrısı üzerine başlamış, hükümet, eylem çağrısı nedeniyle partiye sert eleştirilerde bulunmuştu. Grup toplantısındaki konuşmasında Kobanê için yaptıkları eylem çağrısına gelen eleştirilere de yanıt veren Demirtaş, "O çağrının arkasındayız" dedi.

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mürşitpınar’da IŞİD kapıyı ele geçirmek üzereydi. Koalisyonun uçakları vurmuyor, boş boş dolaşıyordu. 'PYD ile ne yapılacaksa yapılsın, halkımız bu durumu teşhir etsin, imdat çağrısı yapsın' istedik. Halkımızla birlikte sokağa çıktık. O çağrının arkasındayız. O çağrıyla birlikte koalisyon uçakları IŞİD’i Kobani’de vurmaya başladı. Biz Türkiye de dâhil olmak üzere o ülkeleri teşhir edelim istedik. Tek bir şiddet çağrımız oldu mu? Her halkın sabrı bir yere kadardır. Siz emirle kadrolarınıza iş yaptırabilirsiniz. Biz onlardan değiliz, bunu öğrenemediniz mi? Ölümden öte köy var mı? Neyle tehdit ediyorsunuz? Madem provokasyon var, bunu gördün, ilk günden HDP ile el ele verip neden sorunu çözmedin de 'Kobani düşecek' dedin."