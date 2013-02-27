Demirtaş: Öcalan, hükümetin samimiyetinden emin olmak istiyor

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın kafasının net olmadığını belirterek, "Öcalan bu sürece inanıyor, güveniyor. Çözüm için samimiyetle çalışıyor. Ancak onun da kafasında netlik yok. Çünkü hükümet bir bilgi vermiyor" dedi.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın İmralı'ya giden 2. heyetin ardından görüşlerine başvurduğu Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın hükümetin samimiyetinden emin olmak istediğini söyledi.

Demirtaş şöyle konuştu:

"İmralı'ya giden arkadaşlarımıza Öcalan şunu söylemiş: 'BDP, hükümetin yaklaşımını öğrensin, değerlendirsin. Hükümetin samimi olup olmadığını ölçsün. Ben, bu konuda BDP’ye bakarım. BDP’nin söyleyeceğine bakarım'. Böyle düşünmekte haklıdır da. Çünkü, Öcalan orada bürokratlarla muhatap, siyasilerle muhatap değil. Bu manada muhatap, kuşkusuz BDP’dir. Biz de bu görev anlayışı içinde kaygılarımızı dile getirdik. Hükümet bize hiçbir şey söylemediği gibi henüz samimi somut bir adım da atmış değil. Hükümetin samimi olup olmadığını gösterecek olan somut olarak atacağı adımlarla ölçülür. Öcalan, hükümetin samimiyetinden emin olmak istiyor. Bizim de beklediğimiz budur."

Hükümetin planlarını açıklaması gerektiğini söyleyen Demirtaş, kendilerinin de ona göre bir yol haritası belirleyeceklerini dile getirdi. Demirtaş, "Öcalan bu sürece inanıyor, güveniyor. Çözüm için samimiyetle çalışıyor. Ancak onun da kafasında netlik yok. Çünkü hükümet bir bilgi vermiyor. Ne yapacağı bilinmiyor. Dikkat ederseniz sadece çözümden, barıştan, demokratikleşmeden, terörün bitmesinden söz ediyor. Ama kafasında nasıl bir plan var açıklamıyor. Bu da bir güven sorununa yol açıyor, endişeye neden oluyor ki, bu halkta da var. Somut adım atılmadığı için halk da tam güven duyamıyor" dedi.

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetin nasıl bir yol haritası var, bunu bilmek istiyoruz. Bunu bir şart olarak söylemiyorum ama bilgilenmek istiyoruz ki biz de sağlıklı değerlendirme yapabilelim. Bunu kamuoyuna açık olarak söylemedikleri gibi bize kapalı kapılar ardında da bir şey söylemiş değiller. Bizim endişemiz, kaygılarımız bundan kaynaklanıyor. En küçük bir somut adım atmıyorlar. Bir düzenleme yapmıyorlar. Eğer Öcalan ve PKK, hiçbir anayasal veya yasal düzenleme yapılmadan silahların bırakılması konusunda karar alıyorlarsa memnun oluruz. Ama böyle bir bilgimiz yok. Bu durumda hükümetin adım atması gerekiyor. Küçük bile olsa somut bir adım atarak samimiyetini ortaya koymalıdır, diye düşünüyoruz."



'4. Yargı Paketi hakkında hiçbir fikrimiz yok'



4. Yargı Paketi hakkında herhangi bir bilgileri olmadığını söyleyen Demirtaş şunları söyledi:

"Sadece 4. paketle de sınırlı değil. Tabii 4. paket de önemli ama bugüne kadar Meclis’e getirmedikleri gibi içeriğini de tam olarak bilmiyoruz. Birçok kez uyduruk konularda bile yasa düzenlemesi yapılırken, ilgili bakan, çantasını koltuğunun altına alıp muhalefet liderlerine bilgi veriyordu. Şimdi 4. Yargı Paketi gibi çok önemli bir konuda bu yapılamaz mı? Ama yapmadılar. Bize bilgi vermediler, görüşümüz sorulmadı. Oysa muhalefet partilerine de bilgi verilmesi, katkı istenmesi gereken önemde bir konudur."

"Tahmin ediyorum PKK’nın elindekiler kısa sürede serbest kalırlar. Biz 4. Yargı Paketi’ni bunun karşılığı gibi ilişkilendirmek de istemiyoruz. Haksız yere tutuklanan KCK’lılar başka yollarla da serbest bırakılır, istenirse bunun yolu vardır. Örneğin mahkeme nasıl tutuklamaya karar veriyorsa serbest bırakmaya da karar verebilir. Buna yetkisi var."