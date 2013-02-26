Demirtaş: Öcalan cesur adımlar atmaktan çekinmiyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “Öcalan cesur adımlar atıyor. Cesur adımlar atmaktan çekinmiyor” dedi.

Grup toplantısından sonra bir grup gazeteciyle bir araya gelen Demirtaş, Öcalan tarafından kaleme alınan mektubun beyaz bir zarf içinde Genel Merkeze ulaştığını söyledi.

Kandil sürece dâhil edilmiş oldu

Abdullah Öcalan’ın mektuplara en geç iki hafta içerisinde yanıt beklediğini vurgulayan Demirtaş, yanıtların gelmesinin ardından Öcalan’ın bir yol haritası ortaya koyacağına dikkat çekti. Kandil’e mektup göndermesini “Kandil, Öcalan tarafından sürece dâhil edilmiş oldu” diye yorumladı.

Fiili bir ateşkes durumu var

Çözüm süreci başladığından bu yana fiili bir ateşkes durumu olduğuna dikkat çeken Demirtaş, “PKK eylemsizlik durumunda, devlet de büyük çaplı operasyonlar yapmıyor” dedi.

Demirtaş, gazetecilerin sürecin umdukları gibi gitmemesi durumunda ne yapacaklarına ilişkin soruya esprili bir dille, “Dağa çıkmayız” diye yanıtladı. “Çok ciddi bir kararlılık var, süreçten biz de devlet de vazgeçemez, iki tarafın da böyle bir lüksü yok” dedi.

Hükümetten neler beklendiği sorusuna Demirtaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini hatırlatarak, “Mitinglere yaklaşım bir samimiyet testi. Dil, üslup, değişiyor mu bunları izleyeceğiz” dedi.

Demirtaş, 4. Yargı Paketi’nde örgüt üyeliğine ilişkin bir düzenleme yapılmamasını “büyük eksiklik” olarak nitelendirdi ve “Şiddete karışmamış kişilerin örgüt üyeliğinden ceza alması adil değil. Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü maddesinde bir değişiklik olmadığı sürece mahkemelerin lehte karar alması zor” diye konuştu.

PKK Öcalan’ın çağrısını karşılıksız bırakmaz

Demirtaş, PKK’nın elindeki 16 rehinenin bu hafta sonu serbest bırakılması yönündeki beklentilerine, “PKK, Öcalan’ın yaptığı çağrıyı değerlendirir. Çağrısını kesinlikle karşılıksız bırakmaz” diye konuştu.

Eşbaşkan, bu yılki Nevruz kutlamalarının farklı olacağına işaret etti.