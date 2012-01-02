Demirtaş: O saldırı devleti yönetenlereydi!

T24

Demirtaş, parti genel merkezindeki toplantı öncesi binaya girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın provokasyon yaptığına yönelik eleştirileri "iftira" olarak niteledi. "Kaymakam da biliyor ki kendisini korumaya çalışan Hasip Kaplan ve BDP’li yöneticilerdir" diyen Demirtaş, oradaki tepkinin kaymakama değil devleti yönetenlere olduğunu söyledi.Demirtaş, "Görünen o ki 35 kişinin canı, devlet nezdinde çok da kıymetli değil, büyütülecek bir olay değil, asıl facia orada kaymakamın saldırıya uğramış olmasıdır" görüşünü ifade etti.Selahattin Demirtaş, 35 kişinin hayatını kaybetmiş olmasının kaymakama yönelik saldırıyla maniple edilmeye çalışıldığını savunarak, "Oradaki asıl olay bir katliamdır. Katliamın hesabını vermesi gereken hükümettir. Onun dışındaki şeyler çarpıtmadır, iftiradır" diye konuştu.BDP Şırnak Milletvekili Kaplan ise iddia edilenin aksine kendisinin daha büyük olayları engellediğini ileri sürdü. Olay yerinde çok büyük gerilim olduğunu ve sıkıntı yaşanmaması için hükümeti uyardığını anlatan Kaplan, orada kaymakama yönelik saldırıdan dolayı üzüldüğünü ve böyle bir şey beklemediğini söyledi.Uludere’ye dışarıdan gelen kişilerin iftira niteliğinde beyanatlarda bulunduğunu anlatan Kaplan, bununla ilgili olarak avukatlarına gereken talimatları verdiklerini söyledi.Kaplan, "Orada 35 can gitmiş, bir katliam yaşanmış. Bu katliam yokmuş gibi kaymakama saldırı olayını ön plana çıkarıp bizi de azmettirici olarak göstermek tek kelimeyle aymazlıktır" dedi.Söz konusu yerdeki "gerilimli ortamı" devletin istihbaratının fark edemediğini ileri süren Kaplan, bu ortama bakanlar gelmiş olsaydı, çok daha büyük olayların yaşanacağını ve kendilerinin hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Kaplan, "Asla bir ’kaymakamı dövün’ diye talimat vermem. Ne de şimdiye kadar böyle bir davranışım olmuştur. Biz siyasetçiyiz. Muhataplarımızı devlet memurları değil" dedi.BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da sınır ötesi operasyon kararını TBMM’nin aldığını anımsatarak, "hesabın TBMM’den sorulacağını, kaymakamın bu konuda bir günahının olmadığını" ifade etti.