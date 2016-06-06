Demirtaş: Milliyetçiliği güçlendirmek için Kürt düşmanlığı yaratılıyor, Ortadoğu’da ciddi kırılmalar olacak

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bombalı saldırının yıldönümünde Diyarbakır’da konuştu. “Türk milliyetçiliğini güçlendirmek için Kürt düşmanlığı yaratılıyor. Ortadoğu'da yakında ciddi kırılmalar olacaktır” diyen Demirtaş, “Sabırlı, metanetli, direnişçi olmak zorundayız” dedi.

Diyarbakır Valiliği’nin 'güvenlik' gerekçesiyle İstasyon Meydanı’nda yapılmasına izin vermediği “Darbeye karşı demokratik direniş” mitingi HDP İl Örgütü binası önünde gerçekleştirildi.

Mitinge HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit ile HDP milletvekilleri katıldı.

Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yakında Ortadoğu’da ciddi kırılmalar olacağını söyledi.

Demirtaş, “Halklar artık dayatma statükosuyla yaşamamaya alıştılar. Başka halkı düşman görerek kimse huzura eremiyor. Türk milliyetçiliğini güçlendirmek için Kürt düşmanlığına itiyor. Zulmün üstüne üstüne yürümek zorundayız. Başka türlü bir seçeneğimiz yok. Amed halkı el ele verip güçlenerek, eksikliklerimizi tamamlayarak yürüyelim” dedi.

Demirtaş’ın konuşmasından satır başları şöyle:

5 Haziran’daki bombalı saldırı

Demokratik siyaseti bize bir lütufla vermiş gibi davranıyorlar. Biz bu cepheleri bedellerle kazandık. Seçimler anaların öncülüğü, gençlerin fedakarlıklarıyla kazanıldı. Seçim bürolarımız parti binalarımız bombalandı. 5 Haziran’da mitingimizde bomba patlattılar.

Biz seçim çalışması yürütürken hiçbir devlet imkanı kullanmadık. Burada valililerin kaymakamların imkanlarıyla seçim çalışmaları yürüttüler. Baraj altında kalalım diye ellerinden geleni yaptılar. Halkımız yanımızda oldu Meclis’e girdik. Saray’ın hesapları ve harcadığı paralara göre bizim barajın altında kalmamız gerekiyordu. Zulmü arttırdılar. Bize miting yaptırmamak için Saray yemin etmiş durumda. ‘Alanlara çıkılmayacak’ dediler ama sonuç ortada. Zannediyorlar HDP güç kaybedecek.

Valilik önünde miting yapıp HDP’ye miting yaptırmamaya çalışınca zannediyor ki herkes Amed’de AKP’li oldu. Amed halkı burada bizimle. Elimizdeki tek güç bizim halkımızdır. Biz birbirimize olan ittifakımızı bağlılığımızı yitirmeyelim. Onlar ellerindeki tüm gücü sefer ederek ‘HDP’yi alanlara çıkartmayız’ diyenler yüreklerdeki HDP ateşi söndüremezsiniz. Genç bedenlerin tabutları üzerinden hanedanlığını sürdürenler yanılıyor.

“Uğruna cezaevi yatacak davaları yok”

“Dualarımız, dik duruşumuz, direnişimiz her zaman barış için olacak. Bizim barış davamız Saray etrafında biat eden bir dava değil. Her insanın onurlu ve hassasiyetini korumak siyasetçilerin görevidir. Aydınlık gelecek için tek seçenek biziz. Hiçbir şeyden anlamayanlara bunu teslim edecek değiliz. ‘Dokunulmazlıkları kaldırır içeri atarız’ diyorlar kimse kusura bakmasın. Onların kaygıları ve korkuları olabilir çünkü uğruna cezaevi yatacak davaları yok.

“Sıkıştıkları an milliyetçilik gazı”

Onlarda yalan, hırsızlık yolsuzluk var. Etrafındakiler rant peşindekilerden başka kimse değil. Diktatörlük altında başkanlıktan başka bir şey konuşmuyorlar. Bunlar yeni özgürlükçü bir anayasa yapabilir mi? Türkiye gibi çok az değerli güzel ülke vardır. Coğrafi ve kültürel çeşitliliğiyle ama dönüp Ankara’ya bakıyorsun yazık. Bakan olmuşlar, başkan olmuşlar çalabildikleri bir TL bulsalar affetmezler. Özel hesaplarınızda milyon dolarlar var.

Bu ülkenin gençlerine yazık. Sıkıştıkları anda milliyetçilik gazıdır. Milliyetçilik gazı verdin mi hırsızlık örtülür. Ankara’da konuşabileceğimiz, meseleleri tartışabileceğimiz zemin maalesef kalmadı.

Bir güruh düşünün yemekten başka bir şey bilmiyor. Bu devleti en küçük hücreye kadar ele geçirmişler. 50 valiyi bir gecede değiştirdiler kendilerine biat etmediği için. Böyle bir devlet olabilir mi? Devlet herkesin malıdır fakat sen bir kişinin malı mülkü haline getirirsen bu devlete kimse saygı duymaz.

Biz siyasete çıkar için girmedik. Siyasete demokrasi ve halka hizmet için girdik. Yanlışı olmayan bir parti demedik, eksikliklerimiz var ama bunu cesaretle masaya yatırmak zorundayız. Özgürlüklere sahip çıkmak böyledir. Doğru adımlarla sağlam yürümek gerekir. Biz yanlışlarımızı halka açtık eleştirilerini aldık. Partimiz halkın öz malı alın teridir.

“Ortadoğu’da ciddi kırılmalar olacak”

Sabırlı, metanetli, direnişçi olmak zorundayız. Ankara’daki akıl, akıl olmaktan çıkmış. Boğazımıza kadar bataklığa batmışız. Dünyada bir tane Türkiye dostu kaldı mı? Hukuklarıyla, ilişkileriyle kendilerinden nefret ettirdiler.

Yakında Ortadoğu’da ciddi kırılmalar olacak. Halklar artık dayatma statükosuyla yaşamamaya alıştılar. Başka halkı düşman görerek kimse huzura eremiyor. Türk milliyetçiliğini güçlendirmek için Kürt düşmanlığına itiyor.

HDP dışında bu ülkeyi kurtaracak umut yok. Bütün Amed halkı şunu bilsin görkemli bir miting borcumuz var. Zulmün üstüne üstüne yürümek zorundayız. Başka türlü bir seçeneğimiz yok. Amed halkı el ele verip güçlenerek, eksikliklerimizi tamamlayarak yürüyelim.”