Demirtaş: Memleketin bütün namussuzları dışarıda, namusluları içeride

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik 'Çocuk katili' ifadesi nedeniyle yargılandığı davaya devam edildi. "Başbakan'a hakaret" suçlaması ile yargılanan Demirtaş, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

Demirtaş, savunmasında 2015-2016 yıllarında bölge kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarını ve Cizre'de öldürüldükten sonra cansız bedeni günlerce derin dondurucuda saklanan Cemile Çağırga ile günlerce sokak ortasında bekletilen Taybet Ana'yı hatırlatarak şöyle dedi:

"O dönem Cemile Çağırga öldürüldü. Cenazesi defin edilemedi. Günlerce cenazesi derin dondurucu da saklandı, bozulmasın diye. Bunun üzerine ben grup başkan vekillerimizin, AKP'li grup başkanvekilleri iletişime geçmesini istedim. Sorun çözülmedi. Demirtaş, "Sonra grup başkanvekillerimizi direk Başbakan'a gönderdim. O da olmayınca grup toplantısında konuştum. Ben normalde Taybet Ana'nın ve Cemile Çağırga'nın ailesini tanık olarak dinletmek isterdim ama bir daha o acıyı yaşamasını istemem."

Demirtaş, "Bu durum Filistin'de yaşansaydı farklı bir durum olurdu. Devlet yaşananlara kulağını tıkadı. Herkes susabilirdi ama ben susamazdım" diye konuştu.

Yargılama konusu olan "çocuk katilisiniz" sözlerini hatırlatan Demirtaş şöyle devam etti:

"Demirtaş 'Siz çocuk katilisiniz' dediğinde hakaret etmiş oluyor. Ancak o kentleri yakıp yıktıkları için ödüllendirilenler, kahraman ilan edilenler 15 Temmuz'u yaptı. Sırf darbe ortamı yaratmak için nasıl yakıp yıktıklarını ortaya çıkaracağız. Bunlar Ankara'yı, Kızılay'ı, parlamentoyu bombaladı mı? Evet. Canlı yayınlarda 251 kişiyi öldürdü mü? Evet. Ben 'siz çocuk katilisiniz' dediğinde hakaret oluyor da bunlar 15 Temmuz'u yaptı, o zaman inandılar."

"Memleketin bütün namussuzları dışarıda, namusluları içeride"

Yaşananlardan AK Parti'yi sorumlu tutan Demirtaş şöyle devam etti:

"Cemile benim kızlarımdan değersiz mi? Karadenizli Eren'den değersiz mi? Bunların hepsi çocuk. Kürt çocukları olunca mı değersiz ve ayrı oluyorlar. Biz bu ülkenin eşit yurttaşı değil miyiz. Bize reva gördüğünüz ölüm mü? Devlet halktır halk. Çeteler, mafyalar değil, halktır devlet. Devlet ranta bulaşmış bir avucun devleti değildir. Memleketin bütün namussuzları dışarıda, namusluları içeride. Kürt halkına mezar reva görülüyor.

"Boynumuz vurulur ama düşmez"

"Bana yüz yıl ceza verseniz de Cemile unutulmaz. Taybet Ana ile mezara girerim ama unutmam. Biz milletin vekili olarak konuşmayacağız da kim konuşacak. Bizden ne istiyorsunuz? Boyun eğmemizi. Boynumuz vurulur ama düşmez. Buradan halka çağrı yapıyorum. Halk korkmasın, eleştirisini yapsın. Ama hakaret etmesin, şiddet göstermesin."

Mahkeme başkanı, Demirtaş'ın önceki celse yaptığı ve SEGBİS ile kayıt altına alınan savunmasının kayda geçmediğini belirtti. Heyet, Demirtaş'ın Bakırköy'de yargılandığı dava dosyası ile Mersin 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı tüm dosyaların istenmesine karar verdi. CD'lerin bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ekim 2021 tarihine erteledi.