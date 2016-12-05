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Politika

Demirtaş: Meclis Başkanı yetkilerini cezaevi müdürüne devretmiş; yazımla ilgili karar veriyor!

"Anayasaya göre benim yasa çalışmalarına katılmamın önünde bir engel yok"

05 Aralık 2016 17:12

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım'dan beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisini ziyarete gelen milletvekillerine yazılarını sansürleyen cezaevi müdürünü şikayet etti. Alınan  bilgiye göre Demirtaş, milletvekili ziyaretçilerine "Cezaevi müdürü Meclis Başkanı'nın yetkilerini kullanıyor; hangi yazımın Meclis’e gönderileceğini bile kendisi karar veriyor" dedi.  

Dokunulmazlığının devam ettiğine dikkat çeken Demirtaş, "Milletvekili sıfatım zaten var. Anayasaya göre benim yasa çalışmalarına katılmamın önünde bir engel yok. Fakat bunları yapmam engelleniyor. Asıl, büyük ihlal de budur; haksızlık da budur. Cezaevi müdürü, Meclis Başkanı'nın yetkilerini kullanıyor. Hangi yazımın Meclis’e gönderileceğine bile kendisi karar veriyor. Meclis Başkanı'nın açıkça yetkilerini kullanıyor. Meclis Başkanı da sanki yetkilerini devretmiş gibi görünüyor" dedi.

Demirtaş’ın  gurup  toplantısında okunması için gönderdiği   11 sayfalık konuşma metninin 4-5 sayfası sansürlendikten sonra  avukatlara teslim edilmişti. 

 

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