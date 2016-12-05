Demirtaş: Meclis Başkanı yetkilerini cezaevi müdürüne devretmiş; yazımla ilgili karar veriyor!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım'dan beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisini ziyarete gelen milletvekillerine yazılarını sansürleyen cezaevi müdürünü şikayet etti. Alınan bilgiye göre Demirtaş, milletvekili ziyaretçilerine "Cezaevi müdürü Meclis Başkanı'nın yetkilerini kullanıyor; hangi yazımın Meclis’e gönderileceğini bile kendisi karar veriyor" dedi.

Dokunulmazlığının devam ettiğine dikkat çeken Demirtaş, "Milletvekili sıfatım zaten var. Anayasaya göre benim yasa çalışmalarına katılmamın önünde bir engel yok. Fakat bunları yapmam engelleniyor. Asıl, büyük ihlal de budur; haksızlık da budur. Cezaevi müdürü, Meclis Başkanı'nın yetkilerini kullanıyor. Hangi yazımın Meclis’e gönderileceğine bile kendisi karar veriyor. Meclis Başkanı'nın açıkça yetkilerini kullanıyor. Meclis Başkanı da sanki yetkilerini devretmiş gibi görünüyor" dedi.

Demirtaş’ın gurup toplantısında okunması için gönderdiği 11 sayfalık konuşma metninin 4-5 sayfası sansürlendikten sonra avukatlara teslim edilmişti.