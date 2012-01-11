Demirtaş: Kürtlere 'silah bırakın' denmemeli

T24

Dersim'den özür diledi



BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, dünkü açıklamasında, "Silah Kürtlerin sigortasıdır" demişti.Tunceli'de BDP Merkez İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Eşbaşkan Demirtaş bu sözleri değerlendirdi.Demirtaş, Zana'nın bazı açıklamalarının çarpıtıldığını, Zana'nın, 'silahların susması gerektiğini, Ortadoğuda 40 milyon nüfuslu bir Kürt halkına, 'silahlarınızı bırakın, silahsız bir halk olun da' denilmemesi gerektiğini dile getirdi.''Biz de militarizme karşıyız. Herkes silahları bıraksın. Dünyada silah olmasın. Bu iyi niyetli bir yaklaşımdır" diyen Demirtaş, Bütün dünyanın en büyük ordularını kurmak için, Arap'ından, Fars'ından, Şii'sinden, İsraillisine, Yahudi'sine kadar herkes silahlanırken, Kürt halkına karşı 'boynunuzu bükün, oturun' demek de aymazlıktır'' ifadelerini kullandı.Demirtaş, kendilerinin, ''Biz her şey silahla çözülsün'' demediklerini belirterek, ''Silahlar sussun, siyaset konuşsun. Elbette ki bu önemlidir. Başbakan'ın bize dağın yolunu göstermek yerine, dağdan inişi nasıl gerçekleştirecek, asıl görevi budur. Yoksa Kürtler dağa nasıl gidileceğini biliyor merak etmesin, dağın yolunu Kürtler biliyor. Onun görevi iniş yolunu göstermektir'' dedi.Demirtaş, BDP olarak Dersim halkına karşı hiç kimsenin, kimliği ne olursa olsun zulmeden yaklaşımını, küçük gören yaklaşımını, asla kabul etmeyeceklerini söyledi.Dersime karşı eksiklik ve yetmezliklerinin olduğunu belirten, ''Ben bütün arkadaşlarımın huzurunda, burada yaşanan bütün sorun ve sıkıntılardan, Dersim halkına karşı hizmette veya başka faaliyetlerde, siyasi faaliyetlerde düşülen bütün eksikliklerden birinci derecede sorumlu kişi olarak Dersim halkından bundan dolayı özür diliyorum. Ve bunu kapatmak bizim boynumuzun borcudur. Eksiklikleri, yetmezlikleri kapatmak boynumuzun borcudur. Bunun için sizin desteğinize ihtiyacımız var, başka bir gücümüz yok bizim'' şeklinde konuştu.