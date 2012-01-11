T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: Kürtlere 'silah bırakın' denmemeli

Partisinin Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın 'Silah Kürtlerin sigortasıdır' sözleri üzerine...

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Partisinin Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın 'Silah Kürtlerin sigortasıdır' sözleri üzerine konuşan BDP Eşbaşkanı, ''Bütün dünyanın en büyük ordularını kurmak için, Arap'ından, Fars'ından, Şii'sinden, İsrailli'sine, Yahudi'sine kadar herkes silahlanırken, Kürt halkına karşı 'boynunuzu bükün, oturun' demek de aymazlıktır'' dedi.

BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, dünkü açıklamasında,   "Silah Kürtlerin sigortasıdır" demişti.

Tunceli'de BDP Merkez İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Eşbaşkan Demirtaş bu sözleri değerlendirdi.

Demirtaş, Zana'nın bazı açıklamalarının çarpıtıldığını, Zana'nın, 'silahların susması gerektiğini, Ortadoğuda 40 milyon nüfuslu bir Kürt halkına, 'silahlarınızı bırakın, silahsız bir halk olun da' denilmemesi gerektiğini dile getirdi.

''Biz de militarizme karşıyız. Herkes silahları bıraksın. Dünyada silah olmasın. Bu iyi niyetli bir yaklaşımdır" diyen Demirtaş, Bütün dünyanın en büyük ordularını kurmak için, Arap'ından, Fars'ından, Şii'sinden, İsraillisine, Yahudi'sine kadar herkes silahlanırken, Kürt halkına karşı 'boynunuzu bükün, oturun' demek de aymazlıktır'' ifadelerini kullandı.

Demirtaş, kendilerinin, ''Biz her şey silahla çözülsün'' demediklerini belirterek, ''Silahlar sussun, siyaset konuşsun. Elbette ki bu önemlidir. Başbakan'ın bize dağın yolunu göstermek yerine, dağdan inişi nasıl gerçekleştirecek, asıl görevi budur. Yoksa Kürtler dağa nasıl gidileceğini biliyor merak etmesin, dağın yolunu Kürtler biliyor. Onun görevi iniş yolunu göstermektir'' dedi.


Dersim'den özür diledi

Demirtaş, BDP olarak Dersim halkına karşı hiç kimsenin, kimliği ne olursa olsun zulmeden yaklaşımını, küçük gören yaklaşımını, asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Dersime karşı eksiklik ve yetmezliklerinin olduğunu belirten, ''Ben bütün arkadaşlarımın huzurunda, burada yaşanan bütün sorun ve sıkıntılardan, Dersim halkına karşı hizmette veya başka faaliyetlerde, siyasi faaliyetlerde düşülen bütün eksikliklerden birinci derecede sorumlu kişi olarak Dersim halkından bundan dolayı özür diliyorum. Ve bunu kapatmak bizim boynumuzun borcudur. Eksiklikleri, yetmezlikleri kapatmak boynumuzun borcudur. Bunun için sizin desteğinize ihtiyacımız var, başka bir gücümüz yok bizim'' şeklinde konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24