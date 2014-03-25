T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: Kürt kimliğine saygı duymayanlar 'Kürt Pazarı'nda yer bulamayacak

'Kürt pazarı' kurulacağını savunan Demirtaş, 'Kırk milyonluk Kürt halkını açlığa sefalete mahkum edenler artık yeni bir Kürt pazarı ile tanışacaklar' dedi

25 Mart 2014 19:51

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Başbakan çıkıp şunu bunu boykot edin diyor ya, biz demiyoruz. Ama Kürt halkının kimliğine, inancına, tarihine, iradesine saygı duymayanlar Kürt pazarında yer bulamayacaklardır" şeklinde konuştu.

Barış ve Demokrasi Partisi ( BDP ) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlediği mitingde halka seslendi. Seçim otobüsünden, kendisini bekleyen partililere seslenen Demirtaş, yolsuzluk operasyonları üzerinden AKP ve Başbakan'a yüklendi.

"Kürt pazarı" kurulacağını savunan Demirtaş, “Kırk milyonluk Kürt halkını açlığa sefalete mahkum edenler artık yeni bir Kürt pazarı ile tanışacaklar, Kürt halkının siyaseti bu kadar güçlüyse ekonomisi de ona göre denk bir güçte olacaktır. Burada ürettiğiniz her şeyi rahat bir şekilde satabilmeniz için pazarlayabilmeniz için Güney Kürdistan'dan Rojava'ya kadar pazar payını biz kuracağız. Bizler ürünlerinizin satışını sağlayacağız.” dedi.

 

‘El öptürenlerin dönemi bitti’

 

Barış ve Demokrasi Partisi'yle birlikte halkla iç içe halkla yan yana olduklarını ifade eden Demirtaş, “Mücadele anlayışı gelişince, o anlayış, o milletvekili anlayışı kepaze oldu kepaze, halkın içine çıkamaz hale geldiler, o elini öptürenler var ya kepaze oldular hepsi ikna olmamış kim varsa onları ikna etmek için elimizde ne imkanlar varsa onları kullanacağız, Elbette ki bu hırsızların partisine, yolsuzluklarına rüşvete bulaşmış bir partiye bir tane oy gitmemesi için bütün Tatvanlı kardeşlerimizi, bütün Tatvanlı arkadaşlarımızı ikna etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

 

‘90 trilyonu aklımız hayalimiz almıyor’

 

Tatvan'ı biz 5 yıl önce devir aldıklarında, belediyenin 90 trilyon borcu olduğunu ifade eden Selahattin Demirtaş, “Tatvan gibi bir belediyede bu borç inanılmaz bir borçtur. Yani biz 90 trilyonu aklımız hayalimiz almıyor, gerçi bunların kasalarında, ayakkabı kutularında bunların fazlası çıkıyor. Ya bize büyük geliyor bu paralar, ya sizin kadar üçkağıtçısı var mı sizin kadar. Sizin kadar dolandırıcısı var mı işte bu kadar imkansızlıklar içerisinde Tatvan'a hizmeti yine biz yaptık. Niye biliyor musunuz niye çünkü Abdullah Ok'un evinde ayakkabı kutusu yok, çelik kasayı yok, bu hırsızlık yapmaz.” şeklinde konuştu.

 

‘Başbakan boykot edin diyor ama...’

 

“Başbakan çıkıp şunu bunu boykot edin diyor ya biz bunu demiyoruz.” diyen Demirtaş, şöyle konuştu: “Ama Kürt halkının kimliğine, inancına, tarihine, iradesine saygı duymayanlar bu pazarda yer bulamayacaklardır. Hiç boykota gerek yok, size saygı duyanların ancak bu pazarda yeri olacaktır. Onu da siz sağlayacaksınız siz, biz birbirimize yeteriz. Bu hırsızlardan, yolsuzluğa boğazına kadar, gırtlağına kadar, alçaklığa batmış olanlardan çare beklemek bizim acizliğimiz olur, bu kadar aciz olmadığımızı 30 Mart’ta göstermeye hazır mı Tatvan?”

ETİKETLER

selahattin demirtaşbdpkürt pazarıbaşbakanyolsuzlukboykot

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24