Demirtaş: Kürt kimliğine saygı duymayanlar 'Kürt Pazarı'nda yer bulamayacak

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Başbakan çıkıp şunu bunu boykot edin diyor ya, biz demiyoruz. Ama Kürt halkının kimliğine, inancına, tarihine, iradesine saygı duymayanlar Kürt pazarında yer bulamayacaklardır" şeklinde konuştu.

Barış ve Demokrasi Partisi ( BDP ) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlediği mitingde halka seslendi. Seçim otobüsünden, kendisini bekleyen partililere seslenen Demirtaş, yolsuzluk operasyonları üzerinden AKP ve Başbakan'a yüklendi.

"Kürt pazarı" kurulacağını savunan Demirtaş, “Kırk milyonluk Kürt halkını açlığa sefalete mahkum edenler artık yeni bir Kürt pazarı ile tanışacaklar, Kürt halkının siyaseti bu kadar güçlüyse ekonomisi de ona göre denk bir güçte olacaktır. Burada ürettiğiniz her şeyi rahat bir şekilde satabilmeniz için pazarlayabilmeniz için Güney Kürdistan'dan Rojava'ya kadar pazar payını biz kuracağız. Bizler ürünlerinizin satışını sağlayacağız.” dedi.

‘El öptürenlerin dönemi bitti’

Barış ve Demokrasi Partisi'yle birlikte halkla iç içe halkla yan yana olduklarını ifade eden Demirtaş, “Mücadele anlayışı gelişince, o anlayış, o milletvekili anlayışı kepaze oldu kepaze, halkın içine çıkamaz hale geldiler, o elini öptürenler var ya kepaze oldular hepsi ikna olmamış kim varsa onları ikna etmek için elimizde ne imkanlar varsa onları kullanacağız, Elbette ki bu hırsızların partisine, yolsuzluklarına rüşvete bulaşmış bir partiye bir tane oy gitmemesi için bütün Tatvanlı kardeşlerimizi, bütün Tatvanlı arkadaşlarımızı ikna etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

‘90 trilyonu aklımız hayalimiz almıyor’

Tatvan'ı biz 5 yıl önce devir aldıklarında, belediyenin 90 trilyon borcu olduğunu ifade eden Selahattin Demirtaş, “Tatvan gibi bir belediyede bu borç inanılmaz bir borçtur. Yani biz 90 trilyonu aklımız hayalimiz almıyor, gerçi bunların kasalarında, ayakkabı kutularında bunların fazlası çıkıyor. Ya bize büyük geliyor bu paralar, ya sizin kadar üçkağıtçısı var mı sizin kadar. Sizin kadar dolandırıcısı var mı işte bu kadar imkansızlıklar içerisinde Tatvan'a hizmeti yine biz yaptık. Niye biliyor musunuz niye çünkü Abdullah Ok'un evinde ayakkabı kutusu yok, çelik kasayı yok, bu hırsızlık yapmaz.” şeklinde konuştu.

‘Başbakan boykot edin diyor ama...’

“Başbakan çıkıp şunu bunu boykot edin diyor ya biz bunu demiyoruz.” diyen Demirtaş, şöyle konuştu: “Ama Kürt halkının kimliğine, inancına, tarihine, iradesine saygı duymayanlar bu pazarda yer bulamayacaklardır. Hiç boykota gerek yok, size saygı duyanların ancak bu pazarda yeri olacaktır. Onu da siz sağlayacaksınız siz, biz birbirimize yeteriz. Bu hırsızlardan, yolsuzluğa boğazına kadar, gırtlağına kadar, alçaklığa batmış olanlardan çare beklemek bizim acizliğimiz olur, bu kadar aciz olmadığımızı 30 Mart’ta göstermeye hazır mı Tatvan?”