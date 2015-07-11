Demirtaş: Koalisyona kapalıyız, söylem değişmedikçe durum değişmeyecek

Pazartesi başlayacak koalisyon turları öncesinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun çarşamba günü kendilerine geleceğini anımsatarak, “Bizim üyesi olsak da olmasak da kurulacak koalisyondan üç beklentimiz var; demokrasi, adalet ve barış” dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’e konuşan Demirtaş, AKP konumunu ve söylemini değiştirmediği için bizim de konumumuz değişmedi. Mevcut haliyle koalisyona kapalı olduğumuzu söylemiştik. Söylem değişmedikçe de durum değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da 5 Haziran günü düzenledikleri mitingdeki bombalı saldırının aydınlatılması konusunda umutlu olmadığını belirten Demirtaş, “Devletten destek almayan kimse o saldırıyı yapamazdı. Şimdi çözülse bile devlet kapatır ancak bizim olacağımız bir koalisyon hükümetinde üstünün örtülmesine izin vermeyiz. CHP’nin olacağı bir koalisyonda da üstünün örtülmemesini CHP’den isteriz” dedi.

Demirtaş, şunları söyledi:

Destek almadan yapamazdı

“Bu saldırı, iç savaş çıkarmaya dönük bir girişimin en önemli hamlesiydi. IŞİD’in saldırısıydı. Bu konuda şüphe yok. DHKP-C bağlantılı dediler ama Mersin ve Adana’daki binalarımıza yapılan saldırılar da IŞİD saldırısıydı. Oradaki zanlı da IŞİD’e katılmış, eğitim almış. O saldırılarda hedeflerine ulaşamayınca daha kanlı bir saldırı girişiminde bulundular. Bize ‘IŞİD Adana ve Mersin’de istedikleri olmayınca intihar saldırısı planlıyor. Daha büyük bir saldırı yapacaklar’ bilgisi gelmişti.

Etkili bir soruşturma yürütülmedi, yürütülmüyor. Sadece saldırgan yakalandı. Onu Diyarbakır’a getiren, mitingin istihbaratını ve patlayıcıları veren, alana sokan kimlerdir? Bu soruların cevabının ortaya çıkması, alenileşmesi gerek. Devletin desteği olmadan o bombayı oraya getiremezdi.

Ortaya çıkan bilgiler sizlerin çıkardığı bilgilerden ibaret. Bakanlar da o bilgiler ortaya çıktıktan sonra konuşuyor. Sorumluluk İçişleri Bakanlığı’nındır. Bakanlık sahip olduğu bilgileri savcılarla, bizlerle paylaşmalıdır. Soruşturma gizli yürütüldüğü için müdahil olamadık ama ilk fırsatta olmayı planlıyoruz. Umutlu değilim. Çünkü ‘ilişkiler ağı çözülse de devlet kapatacak’ kanaatindeyim. Ancak bir koalisyon olursa, bizim de bulunacağımız bir koalisyon hükümetinde üstünün örtülmesine izin vermeyiz. CHP’nin olacağı bir koalisyonda da üstünün örtülmemesini CHP’den isteriz.”

3 şartımız var: Demokrasi adalet ve barış

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun çarşamba günü kendilerine geleceğini anımsatarak, “Bizim üyesi olsak da olmasak da kurulacak koalisyondan üç beklentimiz var; demokrasi, adalet ve barış. AK Parti konumunu ve söylemini değiştirmediği için bizim de konumumuz değişmedi. Mevcut haliyle koalisyona kapalı olduğumuzu söylemiştik. Söylem değişmedikçe de durum değişmeyecek” dedi.