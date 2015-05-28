HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kız kardeşim başörtülü olduğu için öğretmenlik yapamadı ama bunu meydanlarda kullanmadım" dedi.

Demirtaş, "Taksim Kabe'mizdir asla demedim. Bu sözü söylediğimi ortaya koysunlar istifa ederim" dedi. Programda bir de sürprize imza atan HDP lideri canlı yayında bağlama çaldı.

Demirtaş CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında 7 Haziran seçimlerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ilgili sözlerine birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Adana’da gerçekleştirilen programda HDP Eş Genel Başkanı bir de sürprize imza attı. Bağlamasını eline alan Demirtaş, ‘Geçti Dost Kervanı’ ve 'Şen Olasın Ürgüp' türkülerini seslendirdi.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili tartışmalar

İnançlı, Müslümanım: HDP’nin İslam’a karşı olması dine karşı olması gibi bir yaklaşım asla olmadı. Asla böyle bir saygısızlığımız bu kadar çarpıtmalara rağmen düşünülemezdi. Bu, başbakanın bilinçli psikolojik baskısıdır. Seçim bildirgemizde inanç özgürlüğünü de tanımladık. Hepsi eşit hizmet almayı hak ediyor. Biz diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı sadece bir dine hizmet etmesin, bütün dinlere eşit hizmet sunsun. Devletten emir almasın özerk olsun. Ben kendimi inançlı Müslüman olarak tanımlıyorum. Buna rağmen neden meydanlarda bu kafirdir diye kampanya yürütüyorsunuz? Demirtaş din düşmanıdır açıklamaları seçmenin eğilimini değiştirmek içindir.

Taksim'de 1 Mayıs'la ilgili açıklamaları

Bu iftira kampanyasını yürütenden korkulur: Taksim Kabe’mizdir dediğimi ortaya koysunlar istifa ederim. 1977 Taksim’inde 34 işçi burada öldürüldü, dolayısıyla anmayı burada yapmaları lazım dedim. Nasıl ki bir Müslümana Kabe’den başka yer gösteremezsiniz bunu da yapamazsınız ifadesini kullandım. Ülkenin başbakanı, Cumhurbaşkanı iftira kampanyasını yürüten birinden her şeyden önce korkulur.

(Sizin zerdüştlüğe eğiliminiz var mı sorusu üzerine) Zerdüştlük Ortadoğu'nun en yaygın dinlerinden biridir. Ben Müslümanım. Erdoğan'ın açıklamaları Zerdüştlük dinine inanan insanlara da hakarettir.

'Kuran seçim malzemesi haline getirildi'

Herkeste rahatsızlık uyandırdı: (Kürtçe Kuranı Kerim) Bizim rahatsız olduğumuz nokta meydanlarda bunu neden bir seçim malzemesi haline getiriyorsun. Sadece bizde değil herkeste rahatsızlık uyandırmıştır.

'Domuz eti yedi' manşeti

Çeviri yaparken çarpıtmışlar: ('Domuz eti yedi' manşetleri) Hayır ben domuz eti yemedim. Alıntı yaptıkları alman gazetesinde de böyle bir şey yazmıyor. Çevirisini yaparken çarpıtmışlar. Toplumun bir kesiminin gözünde beni karalamak için yapılmış kara propagandadır. İslamiyeti Erdoğan'dan öğrenmiş değiller. Ortadoğu'da Araplardan sonra İslamiyeti ilk kabul eden kavimlerden biri Kürtler. Olup biteni herkes izliyor. Karalama yapıldı diye gruplar halinde AKP'ye girecek değiller.

'Kız kardeşim başörtülü'

Başörtüsü hakkı için yıllarca mücadele ettim: Başörtüsü mücadelesinin içinden gelen birisiyim, yıllarca mücadele ettim. Herkesin hakkını savunduk. Başörtülülerin de, Alevilerin de işkence görenlerin de... Herkese insan haklarını savunduk. Kızkardeşim başörtülü.

(Seçim bildirgesinde bulunan her gence 200 TL desteği) İstihdam problemini çözene kadar herkese genç yaşam kartı verilmeli buna da devlet tarafından aylık 200 TL yüklenmeli. Bu gençlerin hakkı.

Eski Türk filmlerine gönderme

Başkanlık sevdalısı Maho Ağa: (Mitinglerde eski Türk filmlerindeki karakterlere gönderme yapması) Maho Ağa başkanlık sevdalısı. Bilo da ona yaranabilmek için her şeyi yapıyor. Bilo'nun amacı Maho'nun Maho olarak kalması. Bu da başbakan figürüne uyuyor. Bir de Kibar Feyzo var.

HDP'nin seçim mitingleri

Kocaeli'nde çok şaşırdım, Muğla inanılmazdı: Balıkesir mitingi çok coşkuluydu. Muğla'da mesela 5 bin kişi vardı, ama oralardaki coşku, heyecan inanılmazdı. Kocaeli'nde şaşırdım çok kalabalıktı, iş saatiydi ve kalabalıktı bu beni şaşırtmıştı. Hiç hayal kırıklığı yaşamadım. Türkiye'nin en kalabalık mitingini Kazlıçeşme'de yapacağız.

Yalçın Akdoğan'ın HDP'nin baraj altında kalmasıyla ilgili açıklamaları

Ucuzluk, ahlaksızlık: Sürecin aktörü olmasa bile demokrasiye inanan kimsenin bu ifadeleri kullanmaması lazım. Bir partinin baraj altında kalması demokrasimizi güçlendirmez. Türkiye'nin önemli bir partisinin, çözüm sürecinin bir parçası olan partisinin parlamento dışında kalmasının Türkiye açısından yarar getirmeyeceğini herkes bilir. HDP'yi bir puanı düşürmek 9-10 puanı kendi hanelerine yazdırmak demektir. Bu ucuzluktur, ahlaksızlıktır.

Ak Parti'yle koalisyon

Hükümet kurmayacağız, dışarıdan destek vermeyeceğiz: Biz dışarıdan veya içeriden AKP'yle bir hükümet kurmayacağız. Biz de AKP'yle muhalefet yapalım diye seçimlere girelim demiyoruz. Bir sonraki seçimlerde iktidara hazırlanıyoruz. Öcalan'ın HDP'ye AKP'yle koalisyon kurun gibi bir yaklaşımı olmaz.

Başbakanın ona 'Selahattin demeyeceğim' sözleri

Selahaddin Eyyubi yaşasa DHP'li olurdu: Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde tam da HDP'nin yapmaya çalıştığını yaptı. Tüm inançlara eşit davrandı. Selahaddin Eyyubi bugün yaşasa HDP'li olurdu.

Hakkari Havaalanı açılışı

Her yerde biz olacağız kibri içindeler: Ben de Hakkari milletvekiliyim. Havaalanı açıldığı için çok mutlu oldum. Havaalanı iyi bir hizmettir, bizim rahatsız olduğumuz şudur: Havaalanı, yol yaptım, benden eşitlik adalet istemeyin' demek yanlıştır. Havaalanı yol yaparsın insanlar sana yine oy vermeyebilir. Bunlar 'Her yerde biz olacağız' diyorlar. Hakkari'de de sen olmayıver. Bana oy vermediniz nankörsünüz. Bu kibirli bir dil. 'En muhteşem benim niye bana oy vermiyorsunuz demenin siyasetin karşılığı olabilir mi? Hizmet senin görevin Hakkari, Van vergi vermiyor mu?

'Oy için PKK baskısı var' iddiaları

Kaymakamlar köy köy dolaşıp oy yoksa hizmet yok diyor: Olmuş olabilir diyorum. Kimse kimseyi tehdit etmesin orada bir sıkıntı var diyorsan dön kendine bak. Kaymakamlar köy koy dolaşıp oy çıkmazsa sana hizmet yok diyorlar.

'Selahattin Demirtaş fenomeni haline gelir mi?'

Davamız popstarlık meselesi haline getirilmemeli: Bir karizma doğsun diye barajı aşmaya çalışmıyoruz. Bundan çok büyük mutluluk duymuyorum. Fenomen olma işi bizim niyetimiz değil. 'Lider olursa parti var' anlayışını kırmaya çalışıyoruz. Bunu bir popstarlık meselesi olarak almasınlar zorlu bir direniş mücadelesinden geliyoruz, beni var eden o mücadeledir.

Yüzde 10 barajı

Barajı aşamazsak istifa ederim: Barajı aşamazsak istifa ederim. Parti programımıza çok güveniyoruz.

Nurettin Demirtaş'la ilgili iddialar

Ağabeyime 'sana burada hayat hakkı yok' dediler: (Nurettin Demirtaş'la ilgili polemikler yaşandı, PKK saflarında olduğu söyleniyor) Seçim kampanyasına ailelerimizi karıştırmanın alemi yok. Abim ailesinin yanında değilse, burada siyaset yapamıyorsa, bizim değil sizin suçunuzdur. 15 yılını hapiste geçirdi. Yine tutup içeri attınız. Yetmedi 30-40 yıla yakın hapis cezasıyla yargıladınız. Siyasete katılmak istedi, müsaade etmediler. 'Sana burada hayat hakkı yok' dediler. BM denetimindeki Mahmur Kampı'nda kaldı. IŞİD'in Şengal'de Mahmur'da katliamları oldu, ağabeyim de o sırada oralardaydı ve o direnişe katıldı. Uzun süredir görmediğim ağabeyim Erbil'de yaşıyor.

HDP’nin Suriyeliler’le ilgili yaklaşımı

Geri göndermek katliama ortak olmaktır: Geri gönderme gibi bir düşüncede olamayız. Bu insanları geri göndermek katliama ortak olmaktır. Suriye’de ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin destek olması lazım. Şu anda yapıldığı gibi taraf olmadan. Bundan sonra Suriyeli kardeşlerimiz yurtlarına geri dönmek isterse kolaylaştırılır. Kalmak isterlerse bu ülkenin vatandaşlarıdır. Dünya bizim ülkemizdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ilgili Mercedes tartışmaları

Din adamı yaşamıyla örnek olmak zorunda: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı makam aracı var. Makam aracı varken neden bir trilyon devlet bütçesinden harcama yapılıyor. 320 bine o Mercedes’i alamazsınız ham fiyatını söylüyor, kimseyi kandırmasınlar. 320 bin olsun ne gerek var. Din adamı örnek olmak zorundadır. İslam din önderi Hz. Muhammed'in yaşamını temsil etmek zorundadır. Papa’nın özel uçağı yok. İki Papa Vatikan’ın devlet başkanıdır. Çöpten ekmek topluyor insanlar ülkemizde sen İslam dininin temsilini yapıyorsan yaşamınla örnek olmak zorundasın. ‘Makam arabalarına harcanan çerez parası’ diyorlar. Devlet yöneticisi israf yaparsa devlet çalışanı ona göre davranır.

HDP barajı aşacak mı?

Bıçak sırtı olabilir: Araştırma şirketlerinin verilerini inceliyoruz. Parti olarak oyumuzu hiç ölçemedik. İlk kez parti olarak girmemizin ortaya çıkardığı gri bir durum var. Bıçak sırtı olabilir bu nedenle tek bir oy çok önemlidir. Bıçak sırtı görünüyor ama ben hep inandım barajı aşacağız ama olmazsa bu Türkiye siyasi tarihi açısından ciddi sorunlara yol aşar. Baraj sadece bizim sorunumuz değil. Barajı aşamazsak şiddete yönelmeyiz bunu biz engelleriz.