Demirtaş: Kim ki kan üzerinden oy hesabı yapıyorsa Allah onun bin defa belasını versin

T24 - 12 PKK'lının öldürülmesinin ardından eski BDP lideri Selahattin Demirtaş, askeri operasyonları ve Başbakan Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirdi. "Biz aradan çıkarsak; Başbakan öfkeyle karşılaşır" diyen Demirtaş, "Bunlar, 'Ne kadar çok PKK'lı öldürürsem o kadar çok oy alırım' hesabı yapıyor. Kim ki kan üzerinden oy hesabı yapıyorsa Allah onun bin defa belasını versin" dedi.

Şırnak Uludere'de sınırı geçmek isterken öldürülen 12 PKK'lıdan biri olan Abdulkadir Ay'ın cenazesi, memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler Köyü Çatak Mezrası'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Selahattin Demirtaş, Bingöl Bağımsız milletvekili adayı Dr. İdris Baluken, Karlıova Belediye Başkanı Ferit Çelik, BDP İl Başkanı ve parti yöneticileri katıldı.

Yaşanan olayları değerlendiren Demirtaş, hükümeti eleştirerek, askerlerin operasyonlarını sona ermesi çağrısında bulundu.

Askeri operasyonların hükümetten bağımsız ve Başbakan'ın bilgisi dışında olamayacağını belirten Demirtaş, "Ölümler hükümetten bağımsızdır veya Başbakan'ın bilgisi dışındadır diyemeyiz. Varsa böyle bir şey, Başbakan'ın çıkıp açıklaması lazım. 'Ben bu ülkede Başbakanım ama ordu benim talimatımı emrimi dinlemiyor' desin. Ama bunu yapmıyorsa da Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında ne plan, program yaptılar, bu operasyonları orda planladılar mı planlamadılar mı? onu açıklasınlar. Gençlerin kanını dökecek ve hemde meydanlarda çıkıp BDP'yi suçlayacak, 'bunlar kandan besleniyor' diyecek. Bu iki yüzlülüktür" dedi.



"Öfkeyle karşı karşıya..."

Halkın öfkesininin artık kontrol edilemediğini ifade eden Demirtaş, Başbakan Erdoğan'a da artık kimsenin inanmadığını savundu. AKP hükümetinin kendi cephesinde Kürt sorununu çözdüğünü ifade eden Demirtaş, "Halkın öfkesi taşmıştır. Kimse başbakanın tek bir sözüne inanmıyor. Başbakan, kendi cephesinden Kürt sorununu çözmüştür. Bu halkın AKP'ye de ihtiyacı yoktur. AKP'nin de herhalde bu halka ihtiyacı yoktur ki, halkı gözden çıkarmıştır. Halkın öfkesiyle kendisi arasında demokratik siyaset olarak biz duruyoruz. Bizi de aradan çıkarırsa, Başbakan halkın öfkesiyle karşı karşıya kalacak, bunu da bilmesinde fayda var. Dökülen kanlardan kim ki bir tek oy nasipleniyorsa, haram olsun diyorum. Elli bin defa burnundan gelsin, hangi partinin çıkarınaysa bu dökülen kanlar, o partiye haram olsun, parti yetkililerinin de burnundan gelsin. Başbakan da bunu anlıyordur. Bu Kürt gençlerinin kanını dökerek Türkler'in oyunu almayı hesaplıyorsa, başbakanın hesabı buysa bunun siyasi olarak altında kalacaktır" diye konuştu.

Acının Türkiye'nin acısı olduğunu, kimsenin terörist cenazesi veya taziyesi diyemeyeceğini kaydeden Demirtaş, cenazeye terörist demenin ne dinde, ne vicdanda ne de hukukta yeri olmadığını söyledi.

Demirtaş, "Dinimizde, cenaze cenazedir, bunu söyleyenler, İslam dininin kardeşi olamazlar. Böyle bir şey yoktur. Bu yüzden cenazelere karşı saygı bekliyoruz. Bu cenazelere karşı yapılan işkenceleri, cenazeleri ailelere vermemeyi, arazide bırakmayı, toplumun değerlerine, dinine, inancına, örfüne, adetine, hemde kanunlara açıkça aykırıdır" dedi.



"40 günde 42 kişi öldü"

Demirtaş, Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşananların çatışma sonucu olmadığını, doğrudan öldürmeye yönelik bir plan olduğunu öne sürdü.

Selahattin Demirtaş, "Ortada çatışma falan yok. Tunceli, Uludere ve Şırnak'ta yaşananlar, doğrudan nokta operasyonlarıdır. Yani öldürmeye dönük, imha etmeye dönük, nokta operasyonlarıdır. 40 günde 42 kişi yaşamını yitirdi. Ama başbakan sadece dikkat edin sadece kendi konvoyuna yönelik saldırıyla ilgili kıyameti koparıyor. Silopi'de de iki polis yaşamını yitirdi. Kıyameti koparıyorsan derdin cansa, canlara kıymet veriyorsan, Silopi'de yaşamını yitiren polisler can değil mi? Onlar için niye kıyameti koparmıyorsun?" diye konuştu.

Ölen 12 PKK'lının Kürt gençleri olduğunu, bunların da yüreklerde acı yarattığını dile getiren Demirtaş, "Bu 12 insan, Kürt gencidir. Bu yurttaşlar, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı değil mi? Bunların acısı yok mu? Dağa çıktı diye ailesiyle bütün toplumu halkla birlikte cenazesine mi saldıracaksın, taziyesine mi saldıracaksın? Hakaret mi edeceksin acılarına, ondan sonra da, 'din kardeşiyiz' bilmem neyim diyeceksiniz. 'Ne kadar çok PKK'lı öldürürsem o kadar çok oy alırım' hesabı yapıyorlar. Ben böylesi bir siyaseti, açıkça ret ediyorum. Kim ki kan üzerinden oy hesabı yapıyorsa Allah onun bin defa belasını versin diyorum" dedi.





