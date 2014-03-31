Demirtaş: Yarıştığımız her yerde AKP'yi gerilettik

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Çok uzun süre tartışılacak bir seçim dönemi yaşadık. Sonuçlar şunu gösterdi ki Türkiye’de çok keskin bir kamplaşma var. Yerel belediyeciliğin tartışılması gereken bir seçim yaşamalıydık" dedi. Demirtaş, "BDP olarak AKP ile yarıştığımız her yerde AKP’yi gerilettik, bu çok önemlidir" ifadesini kullandı.

30 Mart yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşmasından satırbaşları:

Seçim tamamlandı, hayırlı olsun. Çok uzun süre tartışılacak bir seçim dönemi yaşadık. Sonuçlar şunu gösterdi ki Türkiye’de çok keskin bir kamplaşma var. Yerel belediyeciliğin tartışılması gereken bir seçim yaşamalıydık. Doğrudan genel seçim havasında bir seçim yaşadık. Ortadoğu’yu bile etkileyecek bir seçim kampanyası yürüttük. Haziran Gezi direnişi, 17 Aralık, tapeler, kayıtlar bütün seçim kampanyalarını etkiledi.

Seçmen kitlesi ağırlıklı olarak görüşünüz ağırlıklı koruyor. Değişik bir seçmen kitlesi gözlemlemedik. Seçim öncesi BDP olarak yüzde 80’ine ulaştık. Çok daha büyük başarılar elde etme potansiyelimiz vardı. Medya desteği asla BDP’den yana değildi. Bariz bir ayrımcılık yaşadık. Anadolu Ajansı ve TRT özellikle ambargo uyguladı. 0 dakika BDP propagandası yaptılar. Sosyal medya ağır bir darbe aldı. Çok sayıda arkadaşımız da tutukluydu.

'Kadınlar önemli bir model olarak siyasi hayatımıza girmiş oldu'

BDP büyük bir başarı elde etmiştir. Bu seçimin belki de tek kazananı kadınlardı. BDP ve HDP çatısı altında büyük bir başarı elde ettiler. Kadınlar önemli bir model olarak siyasi hayatımıza girmiş oldu. Her yerde bir kadın belediye başkanı var. Bu sonuç seçimin sonuçlarından çok daha kıymetli bir sonuçtu diyebiliriz. Seçim kampanyası süresinde Başbakan başta olmak üzere müthiş ötekileştirici, ayrımcılaştırıcı bir dil kullanıldı. Seçime giriyoruz savaşa girmiyoruz dedik, nihayetinde de ortaya çıktı. İlkesiz, belden aşağı siyaset içinde olmadık.

BDP olarak AKP ile yarıştığımız her yerde AKP’yi gerilettik, bu çok önemlidir. Belediye sayımızı artırdık. Bu sonucu elde etmek kolay değildi, BDP bunu başardı. Bizler eksik kaldığımız düşük oy aldığımız yerel yönetimleri kaybettiğimiz yerler için araştırmamızı yapacağız. Halkın organik bir aklı vardır. Herkesin halkın iradesine saygı göstermesi lazımdır.

'Sözlerimizin ardındayız'

Anadilde eğitimden, sağlığa kadar adım atacağız. Verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Yerel seçimler aslından genel seçimlerin bir provası gibi oldu. Mümkündür ki genel seçim erkene alınabilir. Her ne olursa olsun hedefe bloke olarak daha kapsamlı olarak çalışacağız. Genel seçimlerde çok daha büyük bir başarı elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Bu seçimde BDP-HDP çok büyük başarı sağlamıştır. Bu sonuçlar kolay elde edilmiyor. Bir muhalefet, bir halk hareketi olarak bu sonucu ortaya koymak kolay değil, Kadın arkadaşlarımız büyük çaba sarf ettiler.

Genç arkadaşlarımız mutfakta isimsiz kahramanlarımız olarak çalıştılar. En ufak bir hükümet desteği yoktu, devlet desteği yoktu ama kösteği de yoktu bunu da belirteyim. Alnımızın akıyla çıktık, etkili sonuçlar aldık. Cezaevlerindeki arkadaşlarımız oylarını vererek destek oldular. Bu seçimin ortaya çıkan başarısı küçümsenecek bir başarı değil. Uzun yıllardır çalışma yaptığımız yerlerde belediye kazandık. Kaybettiğimiz yerde de kazandığımız yerde de halkın iradesine saygı duyuyoruz. TRT’den ajanslara kadar devlet kurumları sınıfta kalmıştır. AKP’nin oylarını artırması, seçimi kazanması uçlarını, günahlarını temizlemez, suçlamaları ortadan kaldırmaz.

'Halk hırsıza sahip çıkacak diye bir şey yok'

Hırsızlıkla mücadele etmek için çalışmak lazım. AKP’nin oylarını artırmasının nedeni AKP karşıtlığından başka vasfı olmayan cenahtır. Kasetler yerine halka bel bağlansa daha iyi sonuç alınırdı İlkeli siyasete halk siyaset. Halk hırsıza sahip çıkar diye bir şey yok, hırsızlığın hesabı sorulacaktır, bunu da seçmen de istiyor. Kapsamlı değerlendirmeler yapacağız.

103 belediyemizde BDP yetki kazandı. Birkaç ilde oy düşüklüğümüz var ama buralarda katılım da az bu yerlerde. Bu da bir mesajdır bizim için. Sorgulamamız lazımdır. BDP müthiş bir zafer kazandı.Batıdaki oylarımızın yeterince sandığa yansımadığını düşünüyoruz, araştıracağız. Başarı var ama daha büyük başarı elde edebilirdik. Seçim sonuçlarından sonra çözüm sürecini pozitif ilerlemesi AKP’nin atacağı pratik adımlara bağlıdır. Koşullar çözüm sürecini ilerletmek için uygun tabii şu anda. Bazı yerlerde belediyemiz el değiştirdi diye halkımızı yalnız bırakacak değiliz. Biz Ceylanpınar’da çok güçlüyüz, teşkilatımız çok güçlü. Belediye kaybedilince ortadan yok olmuyoruz.

'HDP-CHP görüşmeleri bir şanstı ama...'

Bizim parti olarak iç potansiyelimiz çok büyüktür. Gerek tutuklanmalar, gerek maddi zorluklardan dolayı potansiyelimizi ortaya çıkarmada zorlandık. HDP-CHP görüşmeleri vardı. Bu da bir şanstı aslında ama CHP ilkeli bir ittifakı deneyip kendi ulusalcı unsurlardan arınıp demokratik bir birlik seçmek yerine daha ilkesiz bir ittifak seçti. Bunun da kayıplarda payı var.

'Olağanüstü kongre kararı alınacak'

Araplardan Süryanilerden de oy aldık. Ana dilde eğitim, sağlık, kitap basılması bütün imkanları kullanacağız. Bütün bunların hepsi demokratik özerklik dediğimiz demokrasinin bir parçası. Partimiz yakında toplanıp olağanüstü bir kongre kararı alınacak. Eşbaşkanlık konuş ele alınacak, ancak o zaman belli olacak eşbaşkan olacak isim.