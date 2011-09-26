Demirtaş: KCK tehdit etmedi, ispat edin istifa ederim

T24

'Yeni Anayasa BDP'siz yapılamaz'

'Öncelikli adres Öcalan'

'Terör tanımı ve müzakere bir arada olmaz'



'KCK tehdidi' iddiaları yalanladı

Başbakan'ın "Terörle mücadele, siyasetle müzakere ederiz" şeklindeki sözlerini CNN Türk'e değerlendiren Demirtaş, "Cümle olumlu ama altı boş" diyerek Başbakan'ın İmralı ve Kandil ile müzakere ederken de 3500 siyasetçiyi tutuklattığını hatırlattı."Biz müzakereden kaçmayacağız. Ama Başbakan oyalamayı, zaman kazanmayı düşünüyorsa politikası yanlış" diyen Demirtaş, yeni anayasanın da BDP'siz yapılamayacağına dikkat çekti.Erdoğan'ın sözlerini "Kendi içindeki çaresizliğin, acizliğin dışa vurumu" şeklinde tanımlayan Demirtaş, başbakanın Kürt hareketini bölmeye çalıştığını, bir tarafı yok etmeye çalışırken öbür tarafı da masaya davet ettiğini ifade etti. Demirtaş, "Bu girişim Kürt hareketini içeriden bölme işlevsizleştirme girişiminin bir parçasıdır" dedi.Müzakerenin öncelikli adresi olarak Abdullah Öcalan'ı işaret eden Demirtaş, şöyle konuştu: "Sonuçta, Sayın Öcalan bir halkın önderi aynı zamanda bir siyasetçidir. Onunla yapılan yapılacak olan müzakereler siyasetle siyasetçilerle yapılmış sayılır. BDP siyasi aktördür, elbette BDP ile de müzakereler yürütülmelidir. Bu çerçevede PKK ile de müzakerelerin bir parçası olarak diyalog kurulmalıdır. Başbakan elmalarla armutları birbirine karıştırıyor ve bunu bilerek yapıyor. Çünkü silahsızlanma ve PKK konusunda muhatap BDP değildir, Bunu çok iyi biliyor ve bunu bildiği için yıllardır PKK ve Öcalan ile görüşüyorlar. Ve bu görüşmeler, koordineli, eş zamanlı ve çözüm niyetli olunca sonuç alabilir. Ama yok ben BDP ile görüşüp PKK'ye silah bıraktırırım diyorsa oradan bir şey çıkmaz. BDP ile görüşüp yeni anayasa ve demokratikleşme konularını müzakere edebilirler. Eş zamanlı olarak, PKK ve Öcalan barış konuları görüşülürse ancak kalıcı sonuçlar elde edilebilir.Ama Başbakan'ın niyeti bu değil. Başbakan halen sıkışmışlığını BDP ile aşmak için bir arayış içinde. Yoksa öyle kalıcı bir barış arayışı ve çözüm arayışı varsa, askeri operasyonları durdurur ve Öcalan'ın özgürlük, sağlık ve güvenlik koşullarını sağlar. O zaman BDP çok daha fazla rol oynayabilir."Demirtaş, bir yandan müzakere derken öte yandan operasyonları yürütmenin ve bunda ısrar etmenin kendi içinde çelişkili olduğunu belirten Demirtaş, "Terörle mücadele de askeri operasyonlar devam edecek demek çözüm anlayışından uzak bir anlayıştır. Başbakanın terör terörist tanımlarını ve yaklaşımlarını bir tarafa bırakması ve bunun dışında bir anlayışla meseleye bakması gerekir" diye konuştu.Selahattin Demirtaş, Taraf'ta çıkan KCK'nin "Bu şartlarda meclise gitmek halka ihanettir" şeklindeki açıklamayı da yalanladı. "Hükümetten, MHP'den herkesten tehdit aldık, ama KCK'den tehdit görmedik" diyen Demirtaş, bu iddianın ispatlanması halinde istifa edeceğini belirtti.