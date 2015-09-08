Demirtaş: Kardeşliğinizi bozmayın, Türk-Kürt birbirinize sarılın; en faydalı ilaç barıştır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lıların gerçekleştirdiği saldırıda 16 askerin şehit olması nedeniyle yurt dışı programını keserek dün Türkiye'ye döndü. Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Kardeşliğinizi bozmayın, Türk-Kürt birbirinize sarılın. En faydalı ilaç barış söylemidir. Elbette ki barış kazanacak" dedi.

Dağlıca’da yaşanan olayın insan olan herkesin vicdanını sızlattığını ve bütün ölümlerin herkesin ortak acısı olduğunu belirten Demirtaş, parti olarak ölümler arasına ayrım koymadıklarını vurguladı.



'Kardeşliğinizi bozmayın'

Her şeye rağmen vatandaşlardan bütün çirkinlikleri sineye çekmelerini istediğini kaydeden Demirtaş, "Kardeşliğinizi bozmayın, Türk-Kürt birbirinize sarılın. En faydalı ilaç barış söylemidir. Elbette ki barış kazanacak" dedi.



'Gençlerin canını kurtarmaya çalışıyoruz'

Bir gazetecinin, geçtiğimiz günlerde, "Bu ortamda seçim yapılmaz" sözlerini hatırlattığı Demirtaş, şunları kaydetti:



"4 gündür milletvekilleri Cizre’ye gidemiyor. Milletvekillerini ateş açılıyor. Bugün üç küçük çocuk açılan ateşle yaralandı. Çocuklar, askerler, polisler, gençler ve bebekler ölüyor. Biz seçimden korkmuyoruz, seçim yapılmasını istiyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz ve seçimden kaçmıyoruz. Ama ortam süt limanmış, herkes heyecanla seçimi bekliyormuş gibi bir yanılsama yaratmanın bir anlamı yok. AKP tam da bu ortamda seçime gitmek istiyor.

Sadece seçim için değil, seçimden daha kıymetli bir şeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Gençlerin, evlatların canını kurtarmaya çalışıyoruz. Biz sadece ölümler dursun istiyoruz, sonrasına halk kendisi karar verir. Madem sandıkta hesaplaşalım diyorsunuz. 7 Haziran’da ders almadıysanız 1 Kasım iki ay sonra geliyor. Orada bir kez daha hesaplaşalım. Ama bir kez daha mızıkçılık yapmak yok. Bir kez daha sandığa gömüldüğünüz zaman çıkıp sandık sonuçlarını tanımıyorum demek yok. Halkın idaresine saygı duyacaksınız."