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Kültür-Sanat

Demirtaş'ın yeni öyküsü Çuval dergisinde yayımlanacak

09 Aralık 2021 10:28

Edirne Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni öyküsü Çuval dergisinin bu sayısında okurlarla buluşacak

Edebiyat dergisi Çuval, dördüncü sayısında, Seher (2017) ve Devran (2019) adlı öykü kitapları ile Leylan (2020) ve Efsun (2021) adlı iki romanı kaleme alan Demirtaş'ı konuk ediyor. 

Aynı zamanda  Demirtaş’ı yazar ve sanatçı dostları anlatıyor.  Zülfü Livaneli, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Yılmaz Odabaşı, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Cezmi Ersöz, Cevdet Bağca, Suavi, Aynur Doğan, Ayşen Şahin, Akın Olgun, Hasan Sağlam, Oya Baydar, Zekiye Seda Dönmez, Gülsen Gülbeyaz, Tuğrul Keskin, Nur Sürer, Ahmet Yıldırım, Gözde Bedeloğlu ve Devrim Özkan Karaduman’dan oluşan  yazar kadrosu, Çuval Dergisi Selahattin Demirtaş Özel Sayısı, okurlarını, Selahattin Demirtaş’ın “Sevgiyi emekle, özgürlüğü direnmekle var edelim!” sözleriyle selamlayacak. 

Selahattin Demirtaşyeniöykü
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