Demirtaş'ın yeni öyküsü Çuval dergisinde yayımlanacak

Edirne Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni öyküsü Çuval dergisinin bu sayısında okurlarla buluşacak

Edebiyat dergisi Çuval, dördüncü sayısında, Seher (2017) ve Devran (2019) adlı öykü kitapları ile Leylan (2020) ve Efsun (2021) adlı iki romanı kaleme alan Demirtaş'ı konuk ediyor.

Aynı zamanda Demirtaş’ı yazar ve sanatçı dostları anlatıyor. Zülfü Livaneli, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Yılmaz Odabaşı, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Cezmi Ersöz, Cevdet Bağca, Suavi, Aynur Doğan, Ayşen Şahin, Akın Olgun, Hasan Sağlam, Oya Baydar, Zekiye Seda Dönmez, Gülsen Gülbeyaz, Tuğrul Keskin, Nur Sürer, Ahmet Yıldırım, Gözde Bedeloğlu ve Devrim Özkan Karaduman’dan oluşan yazar kadrosu, Çuval Dergisi Selahattin Demirtaş Özel Sayısı, okurlarını, Selahattin Demirtaş’ın “Sevgiyi emekle, özgürlüğü direnmekle var edelim!” sözleriyle selamlayacak.