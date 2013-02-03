Demirtaş: İmralı'ya gitmeye hazırız, artık top hükümette

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, terörün son bulması için, müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini ve İmralı'ya gitmek için hazır olduklarını söyleyerek "Top hükümette" dedi.



Demirtaş, kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen BDP Van İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasının gündemine terörün sona ermesi için sürdürülen müzakereleri alan Demirtaş, İmralı görüşmesi için hükümete bir mesaj gönderdi.

İmralı'ya gitmek için hazır olduklarına işaret eden Demirtaş, şunları söyledi:

"BDP'nin bir heyetini İmralı'ya göndermek için hazırlığımızı yaptığımızı hükümete bildirdik. Geçen haftadan bu yana artık top hükümettedir.

Bir heyetimizin İmralı'ya düzenli gidişi bile krize dönüştürülüyor. Biz samimiyiz, kararlıyız, ciddiyiz ama karşımızda da aynı ciddiyeti görmek istiyoruz.

Zaman kaybedilmeksizin somut adımların atılmasını, kalıcı değişikliklerin yapılmasını görmek halkımızın hakkıdır."

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kadının öldürülmesi olayına da değinen Demirtaş, cinayeti işleyen güçlerin ortaya çıkarılmasının, sürecin güven içerisinde ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.