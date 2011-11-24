Demirtaş: İmralı'dan gelenler talimatsa, postacısı AKP'dir

T24 -

Demirtaş'ın twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:AKP yayın organları Yeni Şafak, Zaman, Bugün, Akit kirli propaganda savaşını 28 Şubatçılardan öğrendiler. O süreçte statükocular da islamcılara karşı benzer bir haksız saldırı yürüttüler ama kaybettiler. Çünkü halk gerçeklerin ne olduğunu biliyordu. Şimdinin egemen gücü AKP ve medyası da aynı yöntemi Kürtlere karşı kullanıyor, ama kaybedecekler çünkü halk gerçekleri biliyor. KCK operasyonları adıyla yürütülen bütün soruşturmalar tezgâhtır ve bizzat Başbakan tarafından yürütülüyor. KCK'nın ne olduğunu ve temsilcilerinin kimler olduğunu en iyi Başbakan bilir, çünkü kendileriyle defalarca görüşme yaptı, İmralı'dan yazılan mektupları avukatlar değil, Başbakan'ın bilgisi ve onayıyla devlet heyeti Kandil'e götürdü. İmralı'dan gelenler talimatsa eğer postacısı, aracısı AKP'dir. Barış süreçlerinde bu tür ilişkiller normal karşılanırken, işler kötüye gidince avukatlara ve BDP'ye fatura çıkarmak son derece çirkindir bu türden çirkin saldırılar, yeniden barış arayışlarını da zora sokuyor ve güvensizlik yaratıyor. Ancak bu süreçte Başbakan'ın çok sık kullandığı bir söz var ki, doğrudur; ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ. Benimle ilgili iddilara dair de Google'a girerek benim ve İmralı'dan gelen açıklamaların tarihine bakmanız yeterlidir.