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Demirtaş için AİHM'e başvurulacak

AİHM başvuru yapılacağını Demirtaş'ın avukatı Twitter hesabından duyurdu

26 Haziran 2018 13:28

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurucakalrını duyurdu. 

Karaman, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Tutukluluk şartlarında seçime giren, tahliye talepleri reddedilen ve bu konudaki bireysel başvurusu da AYM tarafından, seçim süreci içinde ele alınmayan Sayın Demirtaş’ın ‘serbest seçim hakkının’ ihlal edildiği tespiti talebiyle yarın AİHM’e başvuru yapılacaktır.”

 

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