Demirtaş: Hükümet iktidar için silahı kullanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara saldırısını CNN International’a değerlendirdi. Pazar günü yaptığı açıklamada ölü sayısını 128 olarak açıklayan Demirtaş, bu sayıyı değiştirerek katliamda 98 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıdan hükümeti sorumlu tuttuklarını belirten Demirtaş, önleyici gücenlik tedbirlerinin alınmamasının bu sorumluluğu arttırdığını söyledi. Demirtaş, AKP'nin "iktidar için silahı kullandığını” savundu.

Christiane Amanpour'un programına çıkan Demirtaş, "PKK eylemsizlik ilan etti, umut için ortam yarattı. Ordu ise PKK’ye yönelik operasyonlara devam ediyor. Silahların bırakılabileceğine inanıyoruz, demokratik reformların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Demirtaş "Ankara’da güvenlik sağlanamazsa, ülke genelinde nasıl seçim çalışmaları yapılacak? Seçimler nasıl yapılacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ciddi bir güvenlik eksiği var. Bütün faktörleri değerlendiriyoruz, miting yapmamanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Seçim kampanyalarımızı hiçbir şey olamamış gibi devam edemeyiz. Bu politik olarak da ahlaki olarak da uygun olmaz."

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