Demirtaş: HSYK fesh edilmeli

T24 -

Bir gazetecinin ''Son siyasal gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Demirtaş, ''yargı krizi vesilesiyle eskiden DGM olarak adlandırılan mahkemelerin durumunun tartışılmaya açıldığı'' görüşünü dile getirdi. Demirtaş, ''Bu mahkemeler çocukları yargılarken, belediye başkanlarını tutuklarken, onlara kelepçe takarken siyasal olmuyor da Erzincan Başsavcısını tutuklarken mi siyasal oluyor?'' diye sordu.Demirtaş, şunları kaydetti:''Biz yıllardır HSYK'nun politik bir kurum olduğunu söylüyoruz, kaldırılması ve fesh edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hâkimler ve savcılar kendi içlerinde demokratik bir seçimle hâkim ve savcılar birimini kurabilmeli, kendi yönetimlerini belirleyebilmeli ve Adalet Bakanlığı'nın hiçbir vesayet yetkisi olmamalıdır. (CMK) 250 ile yetkili mahkemeler kesinlikle fesh edilmeli. HSYK, eğer Erzurum'daki savcıların yetkilerini bir başsavcıyı tutukladı diye alabiliyorsa, biraz da dönüp buraya baksınlar. 9 belediye başkanı ve bin 500 BDP ve DTP'li siyasetçiler tutuklu. Bunu aynı yetkili savcılar ve hakimler yaptı.''Demirtaş, yaşananların ''nereye varacağını kestiremediklerini'' savunarak, ''yeni anayasanın, sivil anayasanın TBMM'nin gündemine getirilmesi gerektiğini'' söyledi.