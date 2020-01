Demirtaş: Her an başka bir saldırı olabilir

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'ta yaptığı konuşmada, "Her an başka bir saldırı olabilir" dedi.

32 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesini ziyaret eden Demirtaş'ın açıklamasının satırbaşları şu şekilde:

"Bu katliamı bir kez daha lanetlemek için buradayız. Sizler burada bulunan bu topraklarda yaşayan siz değerli kardeşlerim, maalesef ki bu tür acılara yabancı değilsiniz, yabancı değiliz. Bütün tarihimiz buna benzer acılarla ölümlerle zulümlerle, katliamlarla, acılarla geçti. Bu topraklarda yaşayan bütün halklara, herkese hepimize dayatılan sadece ölüm oldu.

"Her birimiz kendi ana vatanımızda kendi topraklarımızda öz yurdumuzda neredeyse yüzyıllardır köle muamelesi gördük. Başka amaçlar uğruna, kendi çıkarları uğruna, emperyal çıkarları uğruna, ekonomik çıkarları uğruna topraklarımızı yüzyıllardır zulüm mekanları haline getirdiler. Elbette bu yaşadığımız acı ilk değil.

"Dün burada patlatılan bomba bu halkın kalbinde patlatılmış ilk bomba değil. Korkumuz, kaygımız odur ki, son da olmayacaktır. Çünkü insanlık düşmanı, insani değerlerin düşmanı hep var oldu, var olmaya devam edecekler.

"Ve onlardan beslenenler, onları destekleyenler, küçük çıkarları uğruna insani değerleri satanlar, gencecik bedenleri paramparça edecek kadar vahşileşmiş olanları besleyenler hep var oldu var olacak. Ama bizi ayakta tutan şey, onlar var evet fakat direnenler de var, umut da var. Her zaman, her daim kardeşlik de var, yoldaşlık da var. Omuz omuza el ele durduğumuz bu topraklarda her zaman zulüm kaybetmiştir. Zalimlerin kaleleri her daim yıkılmıştır. Tarihte zulmüyle yüzyıllarca başarılı olan hiç kimse görülmemiştir. Halk eninde sonunda birleşmiş, omuz omuza el ele vermiş ve zulüm kaleleri yıkılmıştır.

'Her an başka bir saldırı olabilir'

"Şimdi yine etrafımıza bir zulüm kalesi örmeye çalışıyorlar. Bu topraklar bir tek kimliğin malı mülkü değildir.Bunlarda zerre kadar duygu kalmamış. Her an başka saldırılar olabilir. Bu halkın derdine çare bulmamız lazım. Biz buna hazırız. 80 milletvekiliyle Meclis'in olağanüstü toplanması için hazırız, 110 imza gerekiyor. Bakalım 30 milletvekili çıkacak mı?