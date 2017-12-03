Demirtaş, HDP kongresinde eş başkan adayı olacak

HDP, MYK üyeleri ve PM üyelerinden çoğunun cezaevinde olması nedeniyle partinin Şubat ayında 3'üncü Olağan Kongre'ye gideceği ve tutuklu Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın, yeniden aday olacağı belirtildi.

SoL'da yer alan habere göre, HDP'nin 30 Kasım'da yapılan PM toplantısında, eş başkan Demirtaş'ın durumunun tartışılmadığı gibi böyle bir varsayımın söz konusu olmadığı ve basında kendisine atfedilen, "Benimle ilgili karar alın" gibi bir talebin söz konusu olmadığı ifade edildi.

HDP'nin 30 Kasım'da yaptığı Parti Meclisi toplantısından sonra partinin 3'üncü Olağan Kongreye gitmesi ve partinin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeniden aday olup- olmayacağı ile ilgili tartışmalar yapılırken, 16 Ekim ve 30 Kasım tarihleri arasında yapılan Parti Meclisi toplantıları ile ilgili bilgilere ulaşıldı.

DHA tarafından HDP kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Ekim'de yapılan Parti Meclisi toplantısına cezaevinden mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, kendisinin iki dönem eş başkanlık yaptığını ve yapılacak kongrede kendisi için parti tüzüğünün değiştirilmemesini istedi. Parti Meclisi'ndeki değerlendirmelerden sonra, Edirne Cezaevi'nde bulunan eş başkan Demirtaş'a, kendisinin bir kongrede normal diğer kongrede ise olağanüstü şekilde eş başkan seçilmesinden dolayı yapılacak 3'üncü kongrede aday olmasında tüzük bakımından sakınca olmadığı bildirildi.

Tutuklu MYK ve PM üyeleri yerine yenileri seçilecek

HDP tarafından 30 Kasım'da yapılan Parti Meclisi toplantısında ise çoğu tutuklu bulunan PM ve MYK üyelerinin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve daha güçlü bir yönetim oluşturulması için Şubat ayında 3'üncü Olağan Kongre yapılması kararı alındı. Bu toplantıda, Demirtaş'ın eş başkanlık adaylığının tartışılmadığı, tartışmasız bir şekilde partinin eş başkan adayı olduğu vurgulandı. Bazı gazetelere yansıyan ve Demirtaş'a adfedilen, "Benimle ilgili karar alın" gibi bir mesajının da söz konusu olmadığı belirtildi.