Demirtaş: HDP 7 yaşına gelince Türkiye’yi yönetmeye aday olacak

HDP'nin 5'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle cezaevinden mesaj gönderen HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu parti 7 yaşına geldiğinde Türkiye’yi yönetmeye aday olacaktır" dedi. Eşbaşkanlığı düşürülen Figen Yüksekdağ da "HDP varlığını, dünyanın neresinde olursa olsun, haksızlıklara karşı başkaldıranlara borçludur" ifadesini kullandı.

Demirtaş ile Yüksekdağ, HDP’nin 5’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle cezaevinden mesaj gönderdi.

HDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Erine Cezaevi’nden gönderdiği mesajda şunlara yer verdi:

Göz açıp kapayıncaya kadar minicik bebeğimiz 5 yaşına geliverdi. Hatırlarsınız, daha ilk doğduğunda, hepimiz HDP’nin Türkiye’nin umudu olacağını hissetmiştik. Daha 5’inci yaşında sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun alternatif bir çizgisi haline gelmesini görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. 5 yaşındaki HDP, kendisinden çok daha yaşlı olan partilerle yarışacak, kimilerine ise meydan okuyacak bir güce ulaştı. Bu parti 7 yaşına geldiğinde Türkiye’yi yönetmeye aday olacaktır. Hepimizin gözbebeği olan, onlarca yıllık bedel, emek ve mücadele ile olgunlaşmış HDP’yi büyütmek ve iktidara taşımak boynumuzun borcudur.

Orta Doğu siyasetine damga vurmaya aday

Mezhepçilik, ırkçılık, dincilik ve cinsiyetçilik batağına saplanmış coğrafyamızda bir pırlanta gibi parlayan HDP, sadece bugünün değil, geleceğin Ortadoğu siyasetine damga vurmaya da adaydır. Ezilen halkların, sınıfların, kimliklerin ve doğanın hakkını, hukukunu koruyacak; ezilenden yana bir düzen inşa ederek, faşizme karşı her yerde cesurca direnerek gerçek bir halk iktidarı kuracağız. Bütün farklılıklarımız ve zenginliğimiz ile bizi bir arada tutan ortak değerlerimizi, büyük insanlık değerlerini evrensellikle buluşturmayı başaran HDP, programı ve politik çizgisi ile haklılığını ve doğruluğunu her geçen gün yeniden ispatlıyor.

Metan zehirlenmesi yaşayan iktidar partisi

Biz bu ortak vatanımızda en iyisine, en güzeline layık yurttaşlar olarak, komşu ülkelerdeki halklarla barış içerisinde bir düzen kurana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Daha 20 yaşına gelmeden her türlü yozluğa, yolsuzluğa ve çirkefliğe bulaşan, adeta siyasi çöplüğe dönüşerek metan gazı zehirlemesi yaşayan iktidar partisinin bütün saldırılarına ve baskılarına rağmen 5’inci yaşına güçlenerek giren HDP’yi kutluyorum.

Sen mutlaka kazanan olacaksın

Siz HDP’yi bir de 10 yaşına geldiğinde görün. Yürü HDP, yolun açık olsun. Biz hepimiz yüreğimizle, canımızla, sevdamızla senin yanındayız. Sen matlaka kazanan olacaksın. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Nice yıllara Halkların Demokratik Partisi… Bütün katılımcı arkadaşlarımı Edirne Cezaevi’nden kutluyor, ayrıca Abdullah Zeydan milletvekilimizin de selam ve sevgilerini iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle, sevgiyle…

Figen Yüksekdağ ise Kandıra F Tipi Cezaevi’nden gönderdiği mesajda şunları dile getirdi:

5 mücadele yılını geride bıraktık, ancak partimizin geçmişi bununla sınırlı değildir. HDP varlığını, dünyanın neresinde olursa olsun, haksızlıklara karşı başkaldıranlara borçludur. Varlığımız Spartaküslere, Pir Sultan Abdallara, Demirci Kawalara, Rosa Luxemburglara, Paramaz Sarkisyanlara, Ana Zarifelere, Mustafa Suphilere, Mahir, Deniz, İbo ve Mazlum Doğan’lara, Behice Boran’lara kadar uzanır…

Bizler geride bıraktığımız yıllarda yaşadığımız her türlü zorluğu aşma motivasyonunu, direnenlere ve bizden kopartılmış olan canlarımıza borçluyuz. Yan yana yürüdüğümüz canlarımızın kimisini Suruç Katliamı’nda yitirdik, kimisi Ankara’nın göbeğinde katledildi, kimisi sokakta yargısız infaz edildi, kimisi Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de katledildi… Şimdi bizler, aramızda olmayan canlarımız için direniyoruz. Şimdi bizler, katliamlarla aramızdan kopartılan yoldaşlarımızı, yurttaşlarımızı daha güçlü selamlıyoruz.

Bütün barajların kapağını açtık

Türkiye 4 tarafı parmaklıklarla çevrili bir hapishaneye dönüştürüldü. Bugün HDP’ye, bileşenlerimize ve tüm muhalif güçlere dayatılan bu parmaklıklara aslında tüm toplum hapsedilmek istenmektedir. HDP olarak parmaklıkları kırdık, siyasi alanın bir hapishane haline getirilmesine karşı çıktık. Duvarları yıkan, parmaklıkları kıran, siyasetteki demokrasi ve özgürleşme enerjisini açığa çıkaran bütün barajların kapağını açarak, barajların enerjisini açığa çıkardık.

7 Haziran dönüm noktası oldu

HDP’nin en temel misyonu, bölen siyasi anlayış karşısında birleştiren bir köprü olmaktı. 7 Haziran’da bunu gösterdik. Bu nedenle 7 Haziran hem parti tarihimizde hem Türkiye siyasetinde bir dönüm noktası oldu. 7 Haziran’da kurduğumuz birlik köprüsü o kadar sağlam ki, halen bildikleri bütün diktatörlük uygulamalarıyla o köprüyü yıkmaya çalışıyorlar. Ama nafile, HDP dimdik ayakta. Artık görevimiz, sorumluluğumuz daha da büyümüştür.

HDP, bütün tasfiye ve yıkım saldırılarına inat, yaşadı, yaşatılacak; kazandı, kazanacak. HDP’nin yaşatılması ve kazanması sorumluluğunu, bizlere umut besleyen, umuda ulaşma heyecanıyla bizlere yönelen Türkiye halklarına borçluyuz. Bizi siyasetten tasfiye etmek isteyenlere mesajımız ise şudur; Daha güçlü geliyoruz, daha güçlü geleceğiz.