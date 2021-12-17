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Demirtaş: Hasta tutuklu ve hükümlülerin her gün cenazesi çıkıyor, adalet bir gün herkese lazım olacak

"Sözde yargı paketleri yoluyla ne kadar mafya, tecavüzcü varsa dışarı salındı"

17 Aralık 2021 17:55

Edirne Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevlerindeki ölümlere değinerek, "Sözde yargı paketleri yoluyla ne kadar mafya, tecavüzcü varsa dışarı salındı. Hasta tutuklu ve hükümlülerin ise her gün cenazesi çıkıyor, cezası bitenlerin infazları sudan sebeplerle yakılıyor." değerlendirmesini yaptı. 

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayacağımız o kadar şey birikti ki… Adalet bir gün herkese lazım olacak.Cezaevlerinden cenazesi çıkan tutsaklara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Adalet ve özgürlük mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı arttıracaklar." ifadesini kullandı. 

Demirtaş şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır."

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