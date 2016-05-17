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Politika

Demirtaş: Hapisteyken çok daha etkili olacağım, Erdoğan beni çıkarmak için her şeyi yapacak

"Kürtler bu kadar yoğun bir baskı altındayken, barıştan söz etmek güç"

17 Mayıs 2016 15:33

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak, "Erdoğan beni hapisten çıkarmak için her şeyi yapacak, çünkü biliyorum ki, hapisteyken çok daha etkili olacağım" dedi. İngiliz gazetesi Guardian’a konuşan Demirtaş, HDP'li vekillerin tutuklanması durumunda, HDP'yi destekleyenlerin demokratik siyasete olan inancını yitireceğini söyleyerek "Demokrasi ve siyasete inanç sıfıra inecek" dedi.

 

“İnsanlar başka yollar arayacak”

 

Çözüm sürecinin, Erdoğan'ın ifadesiyle, 'buzdolabına kaldırıldığını' hatırlatan Demirtaş, TBMM'de siyasetin önünün kapatılması halinde, insanların sesini duyurmak için başka yollar arayacağını söyledi.

Demirtaş, "Kürtler bu kadar yoğun bir baskı altındayken, barıştan söz etmek güç. Bize oy verenlerin çoğu barış umudu için bize oy verdiler" dedi.

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