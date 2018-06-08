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Demirtaş, halka cezaevinden seslenecek

Selahattin Demirtaş, TRT'de yayınlanacak propaganda konuşmalarını Edirne Cezaevi'den yapacak.

08 Haziran 2018 21:45

HDP, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT  konuşmasını cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacağını duyurdu.

HDP'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, "YSK utanç kararını verdi. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş, 2 TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak" denildi.

YSK dün cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sıralarını belirlemişti. Demirtaş'ın TRT konuşması için Ankara Oran'daki stüdyoya iki kez getirilip götürüleceği iddia edilmişti.

Demirtaş 17 Haziran'da üçüncü sırada saat 20.53-21.03 konuşmasını yapacak.

23 Haziran'da ise beşinci konuşmacı olarak Selahattin Demirtaş saat - 17.50-18.00'de TRT'de olacak

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