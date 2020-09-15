Demirtaş Financial Times’a konuştu: Demokrasinin kırıntısı kalmadı; AİHM, Erdoğan’ın mahkemeleri suistimal etmesini engellemekte başarısız

Edirne Cezaevi’nden İngiliz gazetesi Financial Times'ın sorularını yanıtlayan eski HDP'nin eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. AİHM’i kendisi gibi siyasi tutukluların başvurularını geç değerlendirmekle eleştiren Demirtaş'ın nihai kararın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki mahkemeleri suistimal etmesini engellemekte başarısız olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Seçilmiş HDP'li belediye başkanlarının da görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasının tamamen yasadışı olduğunu söyleyen Demirtaş, bu durumun "Türkiye’de demokrasinin kırıntısının bile kalmadığını gösterdiğini" belirtti.

"AİHM kararları somut bir sonuca yol açmıyor"

Demirtaş Financial Times'a gönderdiği yanıtlarda, ‘uluslararası kurumların Türkiye’de yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün ağır bir erozyona uğratıldığı’ yönündeki uyarılarına rağmen, ‘kendisinin ve birçok başka tutuklunun başvurularının AİHM’de değerlendirilmesi için yıllarca beklemek zorunda bırakıldıklarını’ belirtti. HDP’nin eski eş genel başkanı, “AİHM’in karar alması uzun sürüyor ve nihayetinde bir insan hakları ihlali olduğuna hükmetseler bile, bu somut bir sonuca yol açmıyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi halkın kendisi kurtaracak"

Demirtaş, ‘Türkiye’yi içinde bulunduğu kötü durumdan sadece halkın kendisinin kurtarabileceğini ama AİHM’in kararlarıyla, değişim için mücadele edenlere destek verebileceğini’ belirtti.

"Kayyım atamaları tamamen yasadışı"

Demirtaş gazeteye gönderdiği yanıtlarda HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmalarını, "Tamamen yasadışı" diye nitelerken, bu durumun "Türkiye’de demokrasinin kırıntısının bile kalmadığını gösterdiğini" belirtti.

"Benim sağlığımdan söz etmek doğru değil"

Demirtaş, bir soruya yanıtında da sağlık durumunun kötüleştiğini ama moralinin iyi olduğunu ifade ederek, “Sürekli cezaevi koşullarından ve benim sağlığımdan söz etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok daha kötü koşullarda bulunan binlerce başka kişi var” dedi.

Financial Times gazetesi, eleştirileri AİHM’e de sordu. Gazeteye AİHM’den yapılan açıklamada, "bazı davaların çok uzun sürdüğü" kabul edilse de, Demirtaş’ın başvurusuna öncelik verildiği belirtildi. Haberde, AİHM’in son yıllarda yetersiz fonlama, çok fazla dava ve üye devletlerin kararları uygulamaması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu da belirtildi.

"Erdoğan'ın partisine parlamento çoğunluğunu kaybettiren lider"

Financial Times’ın haberinde Demirtaş için şu ifadeler kullanıldı:

“47 yaşındaki Demirtaş, 2015’te Türkiye parlamentosuna ilk kez bir Kürt partisinin girdiği ve Erdoğan’ın iktidar partisinin parlamento çoğunluğunu kaybetmesine yol açtığı tarihi seçimlerde, solcu bir muhalefet partisi olan HDP’nin lideriydi. Ertesi yıl, şiddet içeren bir darbe girişiminin ve devletle PKK arasındaki barış sürecinin çökmesinin ardından yaşanan çalkantılı dönemde tutuklandı.”