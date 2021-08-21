Demirtaş: Ezilenlerin direnişi karşısında faşizm dağılma ve çöküşle yüz yüze kaldı

TÖP'ün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, kongrenin başarılı geçmesini dileyen Demirtaş, "Türkiye'de ezilenlerin direnişi karşısında dağılma ve çöküşle yüz yüze kalan faşizmin yerine özgürlük çizgisini hakim kılmak için yoğun mücadele yürüttüğümüz bu dönemde gerçekleştirdiğiniz kongrenin demokrasi mücadelesine anlamlı katkı sunacağından şüphem yoktur" dedi.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Toplumsal Özgürlük Partisi'nin kongresi vesilesiyle divanı, sevgili delegeleri ve tüm katılımcıları yürekten selamlıyorum.

Türkiye'de ezilenlerin direnişi karşısında dağılma ve çöküşle yüz yüze kalan faşizmin yerine özgürlük çizgisini hakim kılmak için yoğun mücadele yürüttüğümüz bu dönemde gerçekleştirdiğiniz kongrenin demokrasi mücadelesine anlamlı katkı sunacağından şüphem yoktur. Kongrenizin başarılı geçmesini umuyor, bu vesileyle tüm yönetim kadrosuna başarı dileklerimle birlikte dayanışma duygularımı iletiyorum.

Toplumsal Özgürlük Partisi'nin bütün gönüllü ve emekçilerine, siz değerli dostlara Edirne Hapishanesinden en sıcak selam sevgilerimi gönderiyor, kongrenizi selamlıyorum."