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Demirtaş: Erdoğan’la ilgili konuştum, Davutoğlu neden panik yapıyor?

Davutoğlu, Demirtaş'ın Erdoğan'a yönelik 'Seni başkan yaptırmayacağız' sözlerine tepki göstermişti

18 Mart 2015 11:55

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik "Seni başkan yaptırmayacağız" sözlerinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisini "had bilmez ve saygısız" diyerek nitelendirmesine “Ben, sayın cumhurbaşkanıyla ilgili konuştum. Neden bu kadar panik yapıyor anlayamadım” diyerek yanıt verdi.

 

‘Biz bunların işçisi, marabası, şirket çalışanı değiliz’

 

İMC’nin haberine göre Davutoğlu’nun sözlerini değerlendiren Demirtaş, “Zannedersem onları panikleten her halde patronlarının kızmış olması ihtimalidir. Ne yapalım patron anonim şirketin CEO’su, onları yönetiyor olabilir, ama biz bunların işçisi, marabası, şirket çalışanları falan değiliz” dedi.

Demirtaş, dünkü 17 Mart 2015) grup konuşmasında Erdoğan’a “HDP’liler var oldukça başkan olamayacaksın” diyerek seslenmiş, bunun üzerine Davutoğlu, “Demirtaş’ın bugünkü açıklaması had bilmezliğin ve demokrasiye saygısızlığın yeni örnekleridir”diyerek cevap vermişti.

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