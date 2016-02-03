Demirtaş: Erdoğan, Dolmabahçe’de oturma düzenini bile biliyordu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Şubat’taki Dolmabahçe görüntüsünün yanlış olduğu açıklamasına “Dolmabahçe’de açıklama şekli bile, hangi koltuklarda kimin oturacağı bilgisi Cumhurbaşkanı’na verildi” dedi. Demirtaş, izleme heyetinin sivil bir yapıda olması gerektiğini belirterek, “MİT’ten izleme heyeti mi olur? MİT zaten herkesi gece gündüz izliyor” diye konuştu.

Demirtaş, Erdoğan’ın çözüm sürecinde izleme heyeti görevini MİT’in yaptığı ve Dolmabahçe’deki görüntüyü doğru olmadığı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'ya konuşan Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"İzleme kurulunun oluşturulması kararı Cumhurbaşkanının bilgisi ve onayıyla oldu. İzleme kurulunda yer alacak isimler de Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. Hükümet tarafı bunu İmralı görüşmeleri sonrası yaptı. Cumhurbaşkanı buna hiçbir aşamada itiraz etmedi. Taa ki Dolmabahçe mutabakatının kendisine oy getirmeyeceği ortaya çıkıncaya dek. Dolmabahçe’deki mutabakat metni kendisinin onayına sunuldu. Hükümet temsilcileri, devlet yetkilileri sunduklarını bize “Cumhurbaşkanının bilgisi var, onayı var” diye söylediler.

"Dolmabahçe’de açıklama şekli bile, hangi koltuklarda kimin oturacağı bilgisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Kimin kiminle oturacağı bilgisine bile hâkimdi. Şimdi çıkmış alay eder gibi “Şunu kabul etmem, bunu kabul etmem. Efendim bunu doğru bulmuyorum” demesi bizden önce kendi arkadaşlarına sırt çevirmesidir."

"Cumhurbaşkanına yalan konuşmak yakışmaz"

"Dolmabahçede mutabakatı tek taraflı mı sağladık. Orada oturanlar yalnızca HDP’li miydi? Niye AKP’li bakanlardan çıt çıkmıyor? Suç mu işlediler? Cumhurbaşkanına karşı niye gıklarını çıkarmıyorlar? “Hayır biz doğru yaptık, senin de onayın vardı” diye niye diyemiyorlar? Ses çıkartamayacaklarını göstermek istiyorum. Bunların haddine mi ses çıkarmak? Bir ülkenin Cumhurbaşkanına yalan konuşmak yakışmaz."

"MİT zaten izliyor"

"MİT’ten izleme kurulu mu olurmuş. MİT zaten gece gündüz zaten hepimizi izliyor. Sivil izleme heyetinden bahsediyoruz.

Kazlıçeşme mitingimizi yapacağız: Valilik orada biraz sorun çıkardı. Fakat arkadaşlarımız görüştüler, sorunu çözdüler. Mitingimizi bir saat geriye aldık. 16.00 idi saat 15.00’e aldık. Sağduyu ile gerçekleştireceğiz mitingimizi. Hiçbir sıkıntı olmayacak."

"İslami kesim neden suskun?"

HDP Eş Başkanı Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu memleketi olan Konya’da sert bir dille eleştirdi. Demirtaş, AKP’nin israfla, yolsuzlukla anılarak Türkiye’de İslami harekete zarar verdiğini belirterek, “Ben merak ediyorum neden bu kadar suskunlar? Onlar AKP iktadara gelip saraylarda yaşasınlar, ayakkabı kutularını doldursunlar diye çalışmadılar. Gün tam da buna karşı isyan etme günüdür. Biz size para çalın diye, bu ülkede sultanlık yaratın diye oy vermedik demesi lazım” dedi.

"Erdoğan bu resmi doğru bulmadı"

28 Şubat 2015 tarihinde, Dolmabahçe’deki Başbakanlık çalışma ofisinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan başkanlığında bir toplantı düzenlenmiş ve o toplantıda HDP adına Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik çağrısını açıklamıştı. 45 dakika süren toplantının ardından yapılan açıklamayı Sırrı Süreyya Önder okumuştu. Bir ay sonra Erdoğan Yalçın Akdoğan ve HDP heyetinin ortak açıklama yapmasını ve Öcalan’ın 10 maddesini eleştirmiş, “Toplantıyı da o resmi de doğru bulmuyorum” demişti.