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Politika

DEMİRTAŞ: EN ACİL İHTİYAÇ BARIŞTIR SİİRT (A.A)

01 Ağustos 2011 23:05

-DEMİRTAŞ: EN ACİL İHTİYAÇ BARIŞTIR SİİRT (A.A) - 01.08.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Her gün her saat gelen ölüm haberleri, acı haberler bize gösteriyor ki; ekmekten sudan daha acil bir ihtiyacımız daha var. Toplumun en acil ihtiyacı barıştır'' dedi. Demirtaş, aralarında BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, BDP Diyarbakır Milletvekilleri Altan Tan ve Nursel Aydoğan'ın da bulunduğu bir grup milletvekili ile Siirt'te BDP İl Teşkilatını ziyaret ederek İl Başkanı Faruk Sağlam ile görüştü. Demirtaş burada yaptığı açıklamada, Ramazan ayının ilk gününü Siirt'te geçirmek istediklerini, ilk iftarı Siirtli vatandaşlarla açacaklarını belirtti. Böyle ayların bütün İslam alemi ve Türkiye açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Demirtaş şöyle dedi: ''Ramazan ayının aynı zamanda Türkiye'de uzun süreden beri özlenen toplumsal barışa da vesile olmasını diliyoruz. Her gün her saat gelen ölüm haberleri, acı haberler, bize gösteriyor ki; ekmekten sudan daha acil bir ihtiyacımız daha var. Toplumun en acil ihtiyacı barıştır. O ülkede kan akıyorsa, barışa acil ihtiyaç var. Her gün analar ağlıyorsa, her gün evlere cenazeler gidiyorsa, her gün gençlerin bedeni toprağa düşüyorsa, bu ülkede siyaset yapan herkesin birinci derecede sorumluluğu bu acil ihtiyacı karşılamak, gidermektir.'' Demirtaş daha sonra beraberindeki milletvekilleri ile Belediye Başkanı Selim Sadak'ı ziyaret etti. Demirtaş ve milletvekillerinin bazı vatandaşların evlerinde açacakları iftarın ardından kentten ayrılacağı öğrenildi.

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